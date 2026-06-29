Седмокласниците влизат в кандидат-гимназиална въртележка

Pexels.com При вписването на желаните паралелки учениците следва да започнат от най-желаната, но да посочат и такива, измерими с бала им, за имат шанс за класиране.

Седмокласниците и техните родители са на нисък старт за тазгодишната кампания по кандидатстване в гимназиите след 8. клас. Резултатите от националното външно оценяване в 7. клас по български език и по математика, които служат като вход за прием, са вече налични. А кандидатстването започва до броени дни.

Учениците ще имат три дни - между 8 и 10 юли, в които следва да подадат документите си за прием в гимназиите. Първото класиране ще излезе на 14 юли, второто - на 21 юли, третото - на 29 юли. Кандидатстването се извършва през електронната система на МОН или през предварително обявени училища-гнезда - Професионална гимназия по електротехника и автоматика, Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии и Пето вечерно "Пеньо Пенев".

Интерактивна карта

РУО-София град е разработило интерактивна карта, която да подпомага учениците при избора на гимназия. Тя е достъпна чрез Google Maps и с едно натискане върху избрано училище кандидатите могат да видят местоположението на училището, линк към официалния му сайт, паралелките, за които се осъществява прием през новата година и начина на балообразуване за всеки профил и професия, вкл. кои резултати от НВО и кои оценки от свидетелството за основно образование участват при формирането на състезателния бал.

За улеснение на кандидат-гимназистите е подготвена и пътна карта на кандидатстването. Тя представя в последователен и лесен за проследяване вид всички основни етапи на приема, сроковете за кандидатстване и класиране, както и правилата за изчисляване на състезателния бал. Всички материали са достъпни в раздел „За учениците“ - „Прием в VIII клас“ на официалния сайт на РУО - София-град.

Ето и още полезна информация за етапите на класиране:

Първи етап

Подаването на заявления за първия етап (от 08 до 10 юли) ще става само по електронен път. Това може да стане без чуждо съдействие от всяко е-устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието; със съдействие на училището, в което ученикът завършва 7. клас през профила на ученика в рамките на работния ден; или със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо).

Всеки ученик има персонален профил в е-платформата и индивидуален код за достъп. С него може да се кандидатства във всички региони на страната, като от падащото меню се избере желания регион. За професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар.

При вписването на желаните паралелки учениците следва да започнат от най-желаната. При класиране се започва винаги от желанието в позиция №1, като ученикът се класира на най-предната позиция, за която му стига бала. Няма ограничение в броя на вписаните желания. Важно е обаче да се впишат и такива, които са съизмерими с бала на ученика, за да има шанс да бъде класиран. Ако бъдат вписани само паралелки, които традиционно са с много висок бал, има голяма вероятност ученикът да не бъде класиран поради недостатъчен бал.

Експертите обръщаме внимание, че минималният и максималният бал на всяка паралелка не е постоянна величина. Тези показатели се формират от бала на учениците, класирани в дадената паралелка към даден етап в дадена кампания. Баловете от минали години може да са ориентир, но няма гаранция, че ще бъдат същите и тази година.

Втори етап

След излизане на резултатите от първи етап (до 14 юли), ако ученик е класиран на първо желание, има две възможности: да се запише или да се откаже, т.е. да не се запише. Ученик, класиран на второ или последващо свое желание, има три възможности: да се запише, да подаде заявление за участие във второ класиране или да не се запише. Заявлението за участие във втори етап се подава в периода 15-17 юли 2026 г. в училището, в което ученикът е класиран на първи етап. Не подават заявление тези ученици, които не са класирани никъде – те участват автоматично във втори етап.

Ако подаде заявление за участие във втори етап, ученикът може да се класира на по-предно свое желание или на мястото си от първия етап на класиране. Желания не се пренареждат. Класираните ученици се записват в училището или губят мястото, на което са класирани. Нямат избор между мястото от първи етап и мястото от втори етап. В този смисъл мястото не се „пази“, но е гарантирано, че ученикът не може да бъде класиран на последващо желание.

Трети етап

В трети етап могат да участват ученици, които не са записани в нито едно училище в страната на места от държавния план-прием, както и такива, които не са кандидатствали до момента, т.е. в електронната платформа имат статус „незаписан“. На 27 и 28 юли 2026 г. се подава заявление като на първи етап. В заявлението могат да се впишат само паралелки, за които има обявени свободни места. Заявлението може да се подаде в училище-гнездо или през личния профил на ученика. При изтегляне на документи мястото на ученика не се запазва, като мястото се обявява за свободно за четвърти етап на класиране.

Четвърти етап

В четвърти етап на класиране, както и на трети, могат да участват ученици, които в електронната платформа имат статус „незаписан“. На 03 и 04 август 2026 г. се подава заявление като на първи етап. В заявлението могат да се впишат само паралелки, за които има обявени свободни места. Заявлението може да се подаде в училище-гнездо или през личния профил на ученика. При изтегляне на документи мястото на ученика не се запазва.

Пети етап

Попълването на свободните места след четвърти етап на класиране е по график, утвърден от директора на приемащото училище и следва да се осъществи в периода от 18 август до 11 септември. Приемането на ученици, както и допълване на утвърдените паралелки до максималния брой ученици, се организира от училището, за което директорът създава комисия за класирането им според бала на учениците по низходящ ред. Учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора, оригинала на свидетелството за завършено основно образование и медицинско свидетелство за здравословното им състояние за прием в професионални паралелки и профил „Физическо възпитание и спорт“.

Записване

Класираните ученици се записват в 8. клас в съответното училище, като подават следните документи: заявление до директора; оригинал на свидетелство за основно образование: оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите в професионални паралелки.

Според училищния закон изборът на всеки гражданин да упражнява правото си на образование съобразно своите предпочитания и възможности се извършва по негов избор, като за малолетните (под 14-годишна възраст) се извършва вместо тях и от тяхно име от техните родители, а за непълнолетните (над 14-годишна възраст) – от учениците със съгласието на техните родители. Записването за обучение в гимназиален етап е важно решение за продължаване на образованието, поради което е желателно присъствието на ученика. Във всички формуляри се изисква както подпис на родителя, така и на ученика.

При обективна невъзможност родителите да присъстват при записване на ученика в съответното училище, следва упълномощеното от тях лице да има пълномощно, като е препоръчително пълномощното да е от двамата родители и да е нотариално заверено.

График

До 1 юли - обявяване на резултатите от изпитите

08-10 юли 2026 г. - Подаване на документи за участие в приема на ученици в 8. клас

14 юли 2026 г., вкл. - Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

15-17 юли 2026 г. - Записване на класираните ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

21 юли 2026 г. - Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

22-23 юли 2026 г. - Записване на класираните ученици на втори етап на класиране

24 юли 2026 г. - Обявяване на свободните места за трети етап на класиране

27-28 юли 2026 г. - Подаване на заявление за участие в трети етап на класиране

До 29 юли 2026 г. - Обявяване на резултатите от трети етап на класиране

30 юли 2026 г. - Записване на класираните ученици на трети етап на класиране

31 юли 2026 г - .Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиране

03-04 август 2026 г. - Подаване на заявление за участие в четвърти етап на класиране

До 05 август 2026 г., вкл. - Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране

06-07 август 2026 г. - Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране.

До 17 август 2026 г., вкл. - Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране.

Определя се от директора на училището, до 11 септември 2026 г. - Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап на класиране и записване

До 14 септември 2026 г., вкл. - Утвърждаване на реализирания държавен план-прием.