Излезе третото класиране за прием в гимназиите

Фейсбук Диян Стаматов Приетите ученици на трето класиране имат един ден - 30 юли, за да се запишат в съответното училище.

Министерството на обарзованието обяви резултатите от третия етап на класиране за прием на ученици в 8. клас. Ученици и родители могат да направят справка в системата: https://infopriem.mon.bg/ с входящ номер и идентификационен код.

Третото класиране е шанс за тези, които са останали некласирани до момента, както и за ученици, които по някаква причина не са подали документи в по-ранните етапи на кампанията. Приетите ученици ще разполагат с един ден - 30 юли, за да се запишат в съответното училище, представяйки оригиналните си документи.

На 31 юли ще бъдат обявявени свободните места за четвърти етап на класиране. В него могат да участват ученици, които в електронната платформа са със статус „незаписан“. На 3 и 4 август 2026 г. те ще трябва да подадат заявление като на първи етап. В него могат да се впишат само паралелки, за които има обявени свободни места. Заявлението може да се подаде в училище-гнездо или през личния профил на ученика. При изтегляне на документи мястото на ученика не се запазва. Класирането за четвъртия етап ще бъде обявено на 5 август.

Попълването на свободните места след четвърти етап на класиране, или т. нар. "пето класиране", ще е по график, утвърден от директора на приемащото училище. То ще се проведе в периода от 18 август до 11 септември.

Кандидат-гимназиалната кампания стартира в началото на юли с подаване на документи за първо класиране. Резултатите от него бяха обявени на 14 юли, като традиционно най-високи балове, които като цяло спаднаха т.г., отбелязоха математическите и езиковите гимназии. Във второто класиране баловете за гимназиите се понижиха с още около 10 точки. За третото класиране все още имаше по някое друго място в елитните гимназии - учениците тук трябваше да подадат съвсем ново заявление, пренареждайки желанията си спрямо реално останалите незаети бройки.

За гимназиите у нас тази година кандидатстваха над 57 000 ученици в цялата страна. 11 000 от тях са за прием в гимназии в София. След края на първо и второ класиране, броят на окончателно записаните осмокласници в страната бе около 49 000.