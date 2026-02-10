Медия без
Едва 10% от заявките на бизнеса за професионални паралелки се изпълняват

Търсим строители и шивачи, а техникумите предлагат ресторантьори и икономисти, казват работодателите

Днес, 06:05
Работодателите в момента търсят много повече хора с професионално образование, а не с висше, казват от бизнеса.
"Образователната система не подготвя кадрите, които търси бизнесът. Заявките, които по места дават нашите работодатели за разкриване на паралелки по дадени професии, се удоволетворяват от гимназиите едва на 10%".

Това съобщи Росица Стелиянова, директор "Програми и проекти" в Асоциацията на индустриалния капитал в България на дискусия за образованието, организирана от "Продължаваме промяната".

Сред причините за това са липсата на преподаватели по съответните професии и на прием на паралелки по тях в професионалните гимназии, които са изключително многопрофилни. "В селскостопанска гимназия, например, има само една паралелка, свързана със селското стопанство. Другите са по икономика, финанси, готварство и др., но не и по това, за което е създадена гимназията", коментира Стелиянова.

По думите ѝ регионалните управления по образованието често вдигат ръце относно желанията за бизнеса, тъй като освен липса на преподаватели няма и достатъчно финансиране за въпросните паралелки, както и адекватна материална база.

Сред проблемите, които се открояват у нас, са липсата на трудови навици и практически умения сред завършващите, както и на подкрепа на по-слабите ученици от по-силните им връстници, което е разпространена практика в чужбина (т.нар. "вътрешно менторство"). "55% от децата у нас са в професионалното образование, но все още определени професии в техниката са силно непривлекателни. Всички искат да стават ИТ, а не заварчици. Все още се смята, че езиковото и математическото образование е най-престижно, не се работи достатъчно и с родителите", смята експертът.

 

Предозиране

"Приемът в ИТ сектора е раздут. Сега е модерно да се готвиш за ИТ, а не за стругар или заварчик. Ако не друго, тези ученици ще повишат дигиталните си умения. Но малко от заетите в ИТ сектора са с професионална квалификация - повечето са висшисти. Освен това работодателите в момента търсят много повече хора с професионално образование, а не толкова с висше", коментира и Зорница Славова от Института за пазарна икономика.

Според нея обаче проблемът е, че заради предозиране в дадени направления има недостиг в други - на места, например, няма нито една бройка за пом.-възпитатели в дуално образование, макар такива кадри да се търсят много.

"Бизнесът търси строители и шивачи, а техникумите предлагат ресторантьори и икономисти. За 15 от 20-те професии, за които са заявени най-големи потребности, професионалните гимназии подготвят малко (под 1% от приема) или никакви кадри. Става дума за част от здравните професии, като болногледач, парамедик и др. В София съсредоточаването на услугите е ясно, профилираните гимназии са силни. Но в голямата част от страната индустрията осигурява благосъстоянието и доходите", посочи още Славова.

"Наблюдаваме залитане децата да учат програмиране. За целта е нужен математически талант - от 25 деца само 5 разбират за какво става въпрос. Навсякъде в София има паралелки за компютърен техник, софтуерен техник, системно програмиране, роботика. Защо е нужно това?", попита и инж. Людмила Иванова, дългогодишен учител в професионална гимназия по електроника.

По думите ѝ целта на гимназиите е с тези професии да привлекат повече деца, но икономиката има нужда и от други професии и специалности. "В други държави, ако ученик се запише в професионална гимназия, сключва договор с работодател за стаж. Има 3 месеца стаж, 3 месеца обучение, като стажът се заплаща. Затова там интересът е голям", посочи тя.

 

Мерки

От АИКБ апелират да се даде възможност на бизнеса да участва реално в писането на учебните програми, във всяко училище да има кариерен консултант, или поне обучен за целта учител, да се въведе задължителен стаж за гимназистите, както и да се разработи национална карта на професионалното образование, която да покаже с каква база разполагат 422-те професионални училища у нас, какви професии предлагат, колко преподаватели имат и каква е икономиката в съответния регион.

