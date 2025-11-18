Най-привлекателните професии са в електротехниката и ИКТ сектора

Електротехника и информационни и комуникационни технологии (ИКТ) е секторът с най-привлекателни професии - 5 на брой. Това показва актуализираният Рейтинг на привлекателността на професиите, изготвен след национално проучване и анализ на професиите в 17 пилотни сектора от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Той бе представен днес на конференция, посветена на професиите на бъдещето.

Рейтингът отчита 7 фактора, свързани с привлекателността – работна среда, парични доходи, непарични материални стимули, стрес, престиж, перспективност и разходи за овладяване и поддържане на професията. Най-привлекателните 5 професии са: специалист по технически науки, оперативен техник в областта на ИКТ, софтуерен разработчик на уеб съдържание, проектант и администратор на база данни и електронен техник. Те са свързани основно с ИКТ, като атрактивни ги правят гъвкавите условия на работа - от всяка точка на света, високите възнаграждения и разнообразните социални придобивки, перспективите за развитие и работата в големи мултинационални компании.

В топ 6 се включва и сектора на образованието - с професията специалист по обучение и развитие на персонал, като факторите, които я правят атрактивна, са качествената работна среда, добрите парични доходи и сравнително ниските разходи за овладяване и поддържане на професията. Интересът към тази професия е обусловен и от войната за таланти, извеждаща на преден план необходимостта от продължаващо обучение, отчитат от АИКБ.

Най-непривлекателните професии се отличават с ниски доходи, висока трудоемкост и ограничени възможности за развитие. В топ 6 са градинарите и работниците в оранжерии, които се оплакват от тежки условия на труд и сезонна заетост; техниците по сигурността на въздушния трафик - високите нива на стрес, липсата на гъвкавост и професионални рискове; музикантите и танцьорите, страдащи от нестабилни доходи и ограничено социално признание; агентите по спедиция - липса на перспектива и ниска степен на дигитализация; както и самолетните пилоти – високи разходи за овладяване на професията, изисква много усилия, липсва подкрепа от държавата и възможности за развитие.

Привлекателността на професиите в различните сектори варира. Здравеопазването например е сравнително непривлекателен сектор. Професията на общопрактикуващите лекари обаче е оценена като най-непривлекателна – с 33 от 100 т., заради ниските доходи, големия стрес, малкия престиж и високите разходи за овладяване и поддържане на професията. Същото е и за медицинските сестри, докато професията на лекаря се приема за по-привлекателна – 40 точки.

Професиите в сектор "Воден транспорт" са средно привлекателни - изискват висока квалификация, не носят обществен престиж, но предоставят възможности за допълнителна квалификация и израстване. И все пак, корабните механици и техници са оценени едва с 38 точки заради лошата среда на работа - шум, работа в закрити помещения, на вахтен режим, в делнични и почивни дни, далеч от дома, за сметка на машинния инженер, който е получил 42 т. привлекателност - доходите не са толкова високи, но заетите работят по-близо до дома си, нямат вахтен режим, обикновено не работят в почивни и празнични дни и имат сравнително по-голяма възможност да отделят време на семейството си.

В земеделието по-привлекателна е професията на агротехника за сметка на тази на зеленчукопроизводителя или овощаря. В сектора на издателската дейност най-привлекателна е професията на търговските представители и посредници, докато най-непривлекателна е тази на писателите, които остават на последно място по парични доходи и перспективност.

В образованието най-ниско привлекателна е професията на учителите по общообразователна подготовка в средното образование, която се приема за най-ниско платена, с високо ниво на стрес и не достатъчно престижна. В сектора на облеклото най-привлекателна е професията на шивачите моделиери, а най-непривлекателна - на приложните специалисти.