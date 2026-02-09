Има огромен глад за болногледачи, а никой не ги обучава

У нас има огромна потребност от болногледачи и други специалисти по здравни грижи, но тези професии изобщо не присъстват в професионалните гимназии. В тях на теория има обучение по девет здравни професии, но реален прием през последните години се осъществява само в три – „Асистент на лекар по дентална медицина“, „Техник по очна оптика“ и „Изпълнител на термални процедури“. Това е едва 1% от план-приема през последните три години, докато в ЕС делът на здравните професии в професионалното образование е над 13%. Данните са публикувани в нов анализ на Института за пазарна икономика.

В повече от половината области на страната няма никакъв прием по здравни професии, като броят на учащите е изключително нисък дори в големите области. Липсата на регионално разпределение на подготовката задълбочава недостига на специалисти на местно ниво, отбелязват анализаторите.

В трите здравни професии с все още наличен прием през последните години се обявяват по около 400 места годишно (от общо по над 30 хиляди в професионалното образование). Половината от тях са за изпълнители на термални процедури. Техници по очна оптика пък традиционно (за последните три учебни години) са по една паралелка в столицата и във Варна. За асистенти на лекари по дентална медицина план-приемът обикновено е за намалени паралелки (с по 13 ученици). В София в тези паралелки учат 78 ученици, в Бургас и Варна – по 52 ученици. В 13 области изобщо няма такъв прием. Липсата на предлагане на медицински професии в професионалното образование не е мотивирано от ограничено търсене на такива специалисти – мрежата от лечебни заведения е много гъста и разпространена на цялата територия на страната, коментират от ИПИ.

Нито един ученик в здравна паралелка не се обучава дуално, а това е необясним пропуск, като се има предвид, че паралелките по термални процедури често са в спа курорти, а стоматологични кабинети има навсякъде, пише още в анализа.

На този фон потребностите са основно за болногледачи и здравни асистенти, но се търсят и техници по очна оптика и асистенти на лекари по дентална медицина. Търсенето по области е доста различно – в 19 области изобщо няма заявки, а в Пазарджик заявените позиции са 9% от всички. В Силистра търсенето на асистенти на лекари по дентална медицина сформира 5% от общата нужда от кадри. В Пловдив и Кърджали се търсят стотици болногледачи, а във Варна и Стара Загора – здравни асистенти. В по-дългосрочен план – следващите 3-5 години, ще са необходими хиляди такива специалисти.

В много страни от Европа съществува устойчива традиция именно средното професионално образование да подготвя кадри, които в български условия се обучават предимно във висшето образование, отбелязват анализаторите. В повечето страни то обхваща не само помощните здравни кадри, но и ключови професии с по-висока степен на отговорност, включително медицински сестри.

ИПИ препоръчва да се възстанови и разшири приемът по професии като здравни асистенти, болногледачи, парамедици и специалисти по медицинска диагностика. Това изисква и проактивна комуникация с РУО, училищата и местните работодатели за насърчаване на откриването на паралелки в региони с доказан недостиг. Икономистите препоръчват още да се развият дуалните форми на обучение и да се наблюдават регионалните потребности.