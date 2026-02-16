София предлага нови правила за прием в детските градини

Нови правила за прием в детските градини в София предлага Столичната община в проект за промени в наредбата за прием на деца в общинските ясли, детски градини и подготвителни групи в общинските училища.

Ключова промяна е свързана с точките за уседналост по постоянен и по настоящ адрес. Според нея постоянният адрес няма да носи повече точки от настоящия адрес, както бе до момента. За сметка на това се увеличават точките за уседналост - тежестта на този критерий става много по-голяма, отколкото на другите критерии за прием. Постоянен/настоящ адрес на един от родителите на територията на Столичната община, "чийто постоянен/настоящ не е променян към датата на класиране през последните над 3 г." ще носи 8 т., ако не е променян през последните от 1 до 3 г. - 5 т., а през последната 1 г. - 3 т.

"Начинът, по който до момента са се давали точки, е бил по-скоро дискриминационен, тъй като ако вие сте родител, живеете под наем и собственикът на апартамента, който ползвате, не е съгласен, вие не можете да промените постоянния си адрес, реално вие сте дискриминиран, не по ваша вина", коментира пред БНТ зам.-кметът по образованието Десислава Желязкова.

Според проекта се създава нов общ критерий, според който децата, кандидатстващи в общинско заведение в района си по постоянен или настоящ адрес, получават 1 бонус точка. Такава ще взимат и децата от отдалечени райони, които живеят по постоянен или настоящ адрес в друго кметство на територията на същия район, в което няма функционираща детска градина.

2 т. ще се дават за работещ родител по трудово или служебно правоотношение или самоосигуряващ се родител или в отпуск за отглеждане на дете, като тук отпада служебната бележка от тези родители. Трудовият им статус вече ще се проверява служебно.

Отпада и бонус точката за деца, които вече са посещавали ясли, тъй като според Столичната община тази практика е създавала дискриминация и е блокирала реално използваеми места. "Оказва се, че част от децата не посещават детските ясли, а местата са заети", обясни Желязкова. Идеята е от точката последно да се възползват децата от набор 2023, които ще кандидатстват за първа градинска група за 2026/2027 г. и точката да не важи за децата от набори 2024, 2025 и следващите след тях.

Сред нововъведенията е и приемът на деца, чиито родители са задържани и нямат близки, които да се грижат за тях. В социалните критерии се създава ново правило, даващо 4 т. за дете, "чийто родител е поставен под пълно или ограничено запрещение или е изчезнал и няма сведения за него". "Тези текстове съществуваха и до момента. Сега сме махнали работната група, която да преглежда тези документи, защото тя не е необходима. Всъщност ние получаваме определения и разпореждания на съда, които казват, че тези деца… трябва да ги настаним незабавно в детска ясла, градина или интернат. Т.е. това, което правим, е да пропуснем работната група, тъй като тя така или иначе няма право да вземе решение", обясни зам.-кметът.

Промени се предвиждат и при отписване. Дете, посещаващо общинска ясла или градина или подготвителна група в общинско училище, може да бъде отписано освен по желание на родителите и при отсъствие "повече 30 последователни дни без писмено заявление от родителите/настойника до директора... - за деца, посещаващи ясла или първа група в детска градина". За деца, посещаващи подготвителните групи в общинските детски градини/училища, отписването ще става при отсъствие повече от 15 дни от учебното време в една учебна година.

Новите правила се очаква да влязат в сила още преди следващото голямо класиране за прием на ясли и детски градини