Удължават с 2 седмици срока за прием в детските градини в София

Столичната община удължава с 2 седмици срока за преглед и редакция на кандидатурите за прием в детските градини и ясли. Целта е да се даде възможност на родителите спокойно да преценят избора си, докато се очаква решението на Върховния административен съд (ВАС) по новата Наредба за прием, съобщават от общината.

В момента, в който съдът се произнесе, информационната система ще бъде пренастроена съобразно изискванията, ако това се налага. За осигуряване на предвидимост за семействата се определят следните нови дати за класиранията: първото класиране ще е на 22 май 2026 г., второто - на 5 юни, а третото - на 19 юни.

Към момента информационната система ИСОДЗ продължава да работи по критериите, приети от Столичния общински съвет през март 2026 г. Въпреки че Административен съд София-град спря действието на част от новите правила - тези за адреса, уседналостта и точките за ясла, Столичният общински съвет обжалва това решение и в момента то се разглежда от ВАС, припомнят от администрацията на Васил Терзиев.

Решението за изчакване на съдебното произнасяне е продиктувано от стремежа да се избегне риск от двойна промяна на критериите в рамките на броени дни. Всяка прибързана промяна би принудила родителите да пренареждат желанията си многократно, което би създало излишен хаос и несигурност за всяко семейство, добавят от общината.

Оттам уверяват, че приоритет на администрацията е да гарантира, че всички деца ще бъдат класирани при едни и същи условия и по ясни, влезли в сила правила, а родителите ще бъдат информирани своевременно за всяко развитие по случая чрез официалните канали на институцията.