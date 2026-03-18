Родители и кметът на София спорят за храната в детските градини

С какво пътувалото 1 час ядене ще е по-здравословно от приготвеното на място, питат майки и татковци

19 Март 2026
Ако храната в градините е толкова лоша, защо просто не се зададат нови менюта, които да се приготвят на място, питат родители.
Ако храната в градините е толкова лоша, защо просто не се зададат нови менюта, които да се приготвят на място, питат родители.

Нова идея за подобряване на храненето на децата в детските градини ще изпробва столичният кмет Васил Терзиев - централизирана кухня в 8 детски градини в район "Слатина". Както се вижда от коментарите под поста му по този повод обаче, тя никак не допада на родителите, които изразяват сериозни съмнения, че пътувалата поне час храна ще е по-здравословна от приготвената на място.

Във "Фейсбук" Терзиев споделя, че най-ужасният му спомен от детската градина е "пиле фрикасе", което е оставило у него лош привкус. "Затова, като кмет, основен приоритет за мен е да осигурим пълноценно и балансирано меню - не просто съставки в чинията, а отношение към храната, което децата да усетят и да обикнат", пише той.

Терзиев се е срещал с организации, работещи за здравословно хранене, с които са гледали реални менюта и нови предложения с повече сезонни продукти, плодове и зеленчуци. "Обсъдихме целия път на храната - от доставката и кухнята, до това как стига до децата и дали ги кара да опитват. Следващата стъпка е да превърнем ценен опит в пилотен проект. Ще започнем с централизирана кухня с 8 детски градини в район Слатина, но още по-важното - с различно отношение към храната. Идеята не е просто какво има в чинията, а как децата стигат до нея - да виждат откъде идва храната, да участват в отглеждането на малки градинки, да я опитват, да свикват с нови вкусове", казва Терзиев.

Зам.-кметът Десислава Желязкова обясни пред БТА, че се предвижда изграждането на кухня майка, която ще бъде разположена в съществуваща кухня към детска градина и няма да е частна услуга. Храната ще се доставя до градините в определени часове, а съществуващите кухни ще се използват за образователни дейности - децата и учителите да приготвят заедно ястия.

Според Желязкова новият модел ще използва повече техника, което ще позволи приготвянето на храната с по-малко персонал и по-нисък разход на електроенергия, както и по-добро качество на продуктите. При по-големи обществени поръчки се очаква по-ниска цена на хранителните продукти, като ще се търси и възможност за участие на по-малки производители. Това ще позволи използването на по-разнообразни и качествени продукти, обясни Желязкова. По думите ѝ, важна ще е и възможността да се приготвя специална храна за деца с хронични заболявания или хранителни непоносимости - нещо, което в момента е трудно постижимо.

Сред предложенията за нови ястия в менюто са палачинки с банан и пълнозърнесто брашно без добавена захар; грис с канела и ябълков мус с чия; както и овесена каша с прясно мляко, ленено семе и плодове. Традиционните български и сезонни храни обаче ще останат основа на менюто, като постепенно ще се включват и нови продукти.

 

Критики

Родители обаче разбиват на пух и прах идеята, като се чудят защо, ако храната в градините е толкова лоша, просто не се зададат нови менюта, които да се приготвят на място в градините.

"Централизирана кухня е най-лошата идея, която сте имали.. В момента кухнята е на 10 м от масата на децата, вия ще я направите по 1 на район, за да ядат студен кетъринг в пластмаса", възмущава се родител. "Ако имаш възможност да сготвиш тенджера манджа наблизо, защо ще е по-добре за пренасяш казани със съмнително съдържание?! Тези казани ще се топлят ли преди да се дават на децата?", пита втори. Трети се чуди защо няма обществено обсъждане на промените и експертна оценка на риска, както и какво става, ако има компрометирана суровина или неправилна температура при транспорта на храната.

Доста родители се съмняват и, че вече дори е избрана кетъринг фирма, която ще приготвя храната. "Централизирана кухня = схема с обществена поръчка и кражби", смята един от тях. Според него по-лесен вариант за подобряване на храненето на децата е по-високи заплати за готвачите, по-качествени хранителни продукти и рецептурник с адекватни рецепти за децата. Други съветват столичния кмет да се захване с по-сериозните проблеми - като картелите за допълнителни дейности в детските градини като екскурзии, театри и т.н, недостига на места в общинските ясли и детски градини, заплащането на персонала и привличането на млади специалисти и др. Някои обръщат внимание и на храната в училище, припомняйки скорошни проверки на Агенцията по храните, която откри плесен в училищни закуски, имитиращи продукти в млечни продукти и превишено водно съдържание в кренвирши.

 

