Съдът реши приемът в детските градини в София да е по новите правила

Приемът в детските градини в София ще става по новите правила, приети от Столичния общински съвет през март 2026 г. и увеличаващи точките за уседналост. Това реши Върховният административен съд (ВАС), който остави в сила действието на разпоредбите, които бяха временно спрени от първата инстанция.

Новите правила на практика ще се прилагат в настоящата кампания. "Това означава, че реформата в приема се прилага в пълния ѝ обем и създава предвидима рамка за кандидатстване в детските ясли и градини", посочват от Столична община. Основните промени в правилата за прием са свързани с уеднаквяване тежестта на постоянния и настоящия адрес, за да се отчете реалното местоживеене на семействата; нов подход при уседналостта, съобразен с конкретната ситуация на кандидатстващите; както и даване на допълнителна точка за семейства от по-отдалечените райони на Столична община. За адрес в района повече от 3 години според новите критерии на децата вече ще се присъждат 8 точки, за период от 1 до 3 години - 5 точки, а за последната година - само една точка.

"С това решение ВАС потвърждава възможността да се прилагат новите правила за прием - правила, които са резултат от дълъг процес на анализ и обществен дебат. Това е важна стъпка към система, в която достъпът до места се основава на реалните нужди на семействата, а не на формални или неравнопоставящи критерии. За Столична община това е потвърждение, че усилията ни за по-справедлив модел са в правилната посока", коментира Десислава Желязкова, заместник-кмет по направление "Образование, спорт и младежки дейности". По думите й решението гарантира, че класирането ще се проведе по едни и същи правила за всички участници, без промени в движение. Тъй като системата за прием продължава да работи по въведените през март настройки, не се налагат нови технически промени.

Преди дни Столичната община реши да удължи срока за кандидатстване с 2 седмици , докато се чака решението на съда. Въпреки че критериите в системата не са променяни и родителите са подредили кандидатурите си спрямо тях, те все пак ще имат възможност до 21 май да прегледат и при необходимост да пренаредят поредността на желанията си в системата. Първото класиране ще излезе на 22 май.

Нови градини

Днес МС отпусна близо 22 млн. евро за изграждането на детски градини в София, Пловдив, Варна и Бургас. Средствата ще бъдат насочени към вече съществуващи проекти, като представляват само малка част от необходимото финансиране за решаване на проблема с недостига на места в детските градини в четирите най-големи града.