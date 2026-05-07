Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Съдът реши приемът в детските градини в София да е по новите правила

Уеднаквява се тежестта на постоянния и настоящия адрес

07 Май 2026
Първото класиране ще излезе на 22 май. 
Илияна Кирилова
Първото класиране ще излезе на 22 май. 

Приемът в детските градини в София ще става по новите правила, приети от Столичния общински съвет през март 2026 г. и увеличаващи точките за уседналост. Това реши Върховният административен съд (ВАС), който остави в сила действието на разпоредбите, които бяха временно спрени от първата инстанция.

Новите правила на практика ще се прилагат в настоящата кампания. "Това означава, че реформата в приема се прилага в пълния ѝ обем и създава предвидима рамка за кандидатстване в детските ясли и градини", посочват от Столична община. Основните промени в правилата за прием са свързани с уеднаквяване тежестта на постоянния и настоящия адрес, за да се отчете реалното местоживеене на семействата; нов подход при уседналостта, съобразен с конкретната ситуация на кандидатстващите; както и даване на допълнителна точка за семейства от по-отдалечените райони на Столична община. За адрес в района повече от 3 години според новите критерии на децата вече ще се присъждат 8 точки, за период от 1 до 3 години - 5 точки, а за последната година - само една точка. 

"С това решение ВАС потвърждава възможността да се прилагат новите правила за прием - правила, които са резултат от дълъг процес на анализ и обществен дебат. Това е важна стъпка към система, в която достъпът до места се основава на реалните нужди на семействата, а не на формални или неравнопоставящи критерии. За Столична община това е потвърждение, че усилията ни за по-справедлив модел са в правилната посока", коментира Десислава Желязкова, заместник-кмет по направление "Образование, спорт и младежки дейности". По думите й решението гарантира, че класирането ще се проведе по едни и същи правила за всички участници, без промени в движение. Тъй като системата за прием продължава да работи по въведените през март настройки, не се налагат нови технически промени. 

Преди дни Столичната община реши да удължи срока за кандидатстване с 2 седмици, докато се чака решението на съда. Въпреки че критериите в системата не са променяни и родителите са подредили кандидатурите си спрямо тях, те все пак ще имат възможност до 21 май да прегледат и при необходимост да пренаредят поредността на желанията си в системата. Първото класиране ще излезе на 22 май. 

 

Нови градини

Днес МС отпусна близо 22 млн. евро за изграждането на детски градини в София, Пловдив, Варна и Бургас. Средствата ще бъдат насочени към вече съществуващи проекти, като представляват само малка част от необходимото финансиране за решаване на проблема с недостига на места в детските градини в четирите най-големи града.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

детски градини, нови правила

Още новини по темата

Удължават с 2 седмици срока за прием в детските градини в София
04 Май 2026

София може да забави класирането за ясли и градини

23 Апр. 2026

Родители и кметът на София спорят за храната в детските градини
19 Март 2026

София предлага нови правила за прием в детските градини
16 Февр. 2026

МЗ пак увери, че няма нужда от хартиени бележки за децата
09 Септ. 2025

Напук на трима министри масово се искат бележки за децата
07 Септ. 2025

Отпадат хартиените бележки за детска градина и училище
01 Септ. 2025

Формата на обучение за децата със СОП ще се решава съвместно с родителите
02 Юли 2025

"Синият лъв" и къщата на Гешов ще стават детски градини
10 Юни 2025

Родители протестират заради забавени компенсации на деца
27 Май 2025

МС отпусна 23 млн. лв. ремонт и строеж на детски градини и училища
21 Май 2025

9700 деца останаха неприети в детските градини в София
09 Май 2025

Детските градини в София ще работят цяло лято
16 Апр. 2025

За около 10 000 деца в София няма да има места в детските градини

24 Март 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПРОСВЕТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев може да падне в капана на собствената си сила
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа