Недостигът на места в детските ясли и градини намаля до 8000

Около 8000 деца остават без място в детска ясла или детска градина в София, стана ясно след първото класиране, обявено днес. През 2025 г. недостигът бе за около 9700 места.

Тази година за място в градина или ясла са кандидатствали 22 700 деца. Приети са 11 746 деца. Традиционно след първото класиране има около 3400 свободни места, повечето от които са в нежелани или отдалечени детски градини. Около 3000 от кандидатствалите са опитвали да се преместят в друга ясла или градина, т.е. те вече имат място в детско заведение. Така се получават около 8000 деца, които не са намерили място в ясла или градина.

"Недостигът на места в първа група в детските градини в София е 298 места. В яслените групи обаче той е най-голям - 5400", заяви кметът на София Васил Терзиев на брифинг. Той обяви, че предстои да се добавят още 1500 места, за да може приемът в първа група от есента вече да не е проблем.

"За първи път кметът на София натисна копчето, с което ще станат ясни резултатите от класирането", каза зам.-кметът по образование, спорт и младежки дейности Десислава Желязкова. По думите й моделът има нужда от промяна. Относно липсата на медицински персонал тя обясни, че ако той продължава да върви със същите темпове, ще се наложи да бъдат затваряни още групи. "Изправени сме пред огромно предизвикателство. Над 230 са липсващите медицински сестри в момента", уточни тя. По думите й заради липсата на медицински персонал преди първото класиране 10 яслени групи е трябвало да бъдат преформатирани в градински. Причината е съдебно решение, с което беше отменена практиката работодател на медицинските сестри в градините да са директорите, а не общината.

Редица наблюдатели, вкл. от общината, от години настояват за децата в яслите да не е задължително да се грижат медицински сестри, а просто педагози, както в детските градини. От професионалната организация на медицинските сестри обаче възразяват остро срещу идеята.

Желязкова коментира, че наблюдават хора, които нарочно кандидатстват на места, където няма да бъдат приети, за да получават компенсации. Тя призова за промяна на правилата за отпускане на компенсациите, които според нея не трябва да са свързани с това дали детето е прието, или не в общинска градина. "Основното нещо беше да разберем какво стои зад тези цифри, за да излезем само от определени политически послания. Целият проблем е доста всеобхватен - и персонал, и строеж на нови сгради", каза Терзиев.