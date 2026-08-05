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МОН публикува четвърто класиране за прием в 8. клас

Записването на класираните ученици ще е в периода 6-7 август

05 Авг. 2026
За гимназиите у нас тази година кандидатстваха над 57 000 ученици в цялата страна.
СНИМКА: ИЛИЯНА КИРИЛОВА
За гимназиите у нас тази година кандидатстваха над 57 000 ученици в цялата страна.

МОН публикува четвърто класиране за прием в 8. клас.  

Ученици и родители могат да направят справка в системата: https://infopriem.mon.bg/  с входящ номер и идентификационен код.

Записването на класираните ученици ще е в периода 6-7 август.

Попълването на свободните места след четвърти етап на класиране, или т. нар. "пето класиране", ще е по график, утвърден от директора на приемащото училище. То ще се проведе в периода от 18 август до 11 септември.

Кандидат-гимназиалната кампания стартира в началото на юли с подаване на документи за първо класиране. Резултатите от него бяха обявени на 14 юли, като традиционно най-високи балове, които като цяло спаднаха т.г., отбелязоха математическите и езиковите гимназии. Във второто класиране баловете за гимназиите се понижиха с още около 10 точки. За третото класиране все още имаше по някое друго място в елитните гимназии - учениците тук трябваше да подадат съвсем ново заявление, пренареждайки желанията си спрямо реално останалите незаети бройки.

За гимназиите у нас тази година кандидатстваха над 57 000 ученици в цялата страна. 11 000 от тях са за прием в гимназии в София. След края на първо и второ класиране, броят на окончателно записаните осмокласници в страната бе около 49 000. 

 

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Ключови думи:

7 клас, гимназии, прием

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