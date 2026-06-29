Публикувани са резултатите от изпитите в 7. клас

Pexels.com В тридневен срок от обявяването на резултатите учениците могат да се запознаят с оценената си изпитна работа при условия и по ред, които са публикувани на сайта на съответното Регионално управление на образованието.

Два дни преди крайния срок Министерството на образованието и науката публикува резултатите от националното външно оценяване в края на 7. и 10. клас.

Учениците и техните родители могат да направят справка в системата https://infopriem.mon.bg



Проверката става с входящ номер и идентификационен код.

В тридневен срок от обявяването на резултатите учениците могат да се запознаят с оценената си изпитна работа при условия и по ред, които са публикувани на сайта на съответното Регионално управление на образованието.