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Публикувани са резултатите от изпитите в 7. клас

Проверката става с входящ номер и идентификационен код

Днес, 14:12
В тридневен срок от обявяването на резултатите учениците могат да се запознаят с оценената си изпитна работа при условия и по ред, които са публикувани на сайта на съответното Регионално управление на образованието.
Pexels.com
В тридневен срок от обявяването на резултатите учениците могат да се запознаят с оценената си изпитна работа при условия и по ред, които са публикувани на сайта на съответното Регионално управление на образованието.

Два дни преди крайния срок Министерството на образованието и науката публикува резултатите от националното външно оценяване в края на 7. и 10. клас. 

Учениците и техните родители могат да направят справка в системата https://infopriem.mon.bg

Проверката става с входящ номер и идентификационен код.  

В тридневен срок от обявяването на резултатите учениците могат да се запознаят с оценената си изпитна работа при условия и по ред, които са публикувани на сайта на съответното Регионално управление на образованието.

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7 клас, изпити 7 клас

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