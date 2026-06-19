Задача от НВО за 7-и клас разбуни духовете

И тази година не се мина без скандали около изпитите на учениците. Този път задача по математика от изпита за 7-и клас повдигна градуса на напрежението. И то не толкова задачата, колкото намерението на МОН да даде точки и за грешен отговор.

"Злополучната" задача е последната - номер 21 - от теста по математика на седмокласниците. В нея се казва, че две от страните на равнобедрен триъгълник се отнасят както 1:2. Ако по-малката му страна е х cm, от учениците се иска да изразят и запишат чрез х периметъра на триъгълника. Единият вариант е страните да са x, x и 2x, т.е. периметър 4х, което не отговаря на равнобедрен триъгълник. Другият вариант е страните да са 2x, 2x и x, т.е. периметър 5х, което е и верният отговор.

В ключа към верните отговори пише, че на учениците ще се дадат 4 точки, ако са отговорили правилно с "5х", но също така ще им се дадат 2 точки, ако са посочили отговор 4х, въпреки че той е грешен, и 3 точки, ако са написали и 4х, и 5х.

Обяснението на министерството, публикувано във "Фейсбук" под пост на сайта danybon.com, е меко казано странно. Оттам казват, че задача 21 е оценена с междинни точки, за да се отчете "частично овладяване на проверяваните знания и умения, а не само крайният резултат".

"Междинните точки се присъждат, когато е видно, че ученикът е достигнал до част от верните разсъждения. Отговорът 4x показва, че е разпозната връзката между страните на равнобедрения триъгълник и е направен опит за определяне на периметъра, но не са отчетени всички страни на фигурата. Поради това не се присъждат максимален брой точки, но се признава частично постигнат резултат. Този подход е свързан и с диагностичната функция на националното външно оценяване. Освен да установи крайния резултат, изпитът има за цел да покаже какви знания и умения са усвоили учениците и на кой етап от решаването срещат затруднения. Междинните точки дават възможност да се разграничат учениците, които не са достигнали до решението, от тези, които са демонстрирали частично разбиране на математическите понятия и зависимости", обясняват от МОН. Според тях по този начин резултатите предоставят "по-точна информация както за индивидуалните постижения на учениците, така и за последващите анализи на системно ниво, които подпомагат училищата, регионалните управления на образованието и министерството на образованието и науката при идентифициране на области, нуждаещи се от допълнителна подкрепа".

Отговорът на МОН обаче е направен на пух и прах от учители и родители. "Крайно недопустимо е да се дават точки за грешен отговор. Това ощетява подготвените деца на изпит, който и без това е твърде лесен, за да разграничи знанията на децата с резултати близки до максималните. Ако задачата беше от втори модул, би могло да се дават точки за междинни стъпки - 4х тогава би трябвало да се посочи като възможност, която след това да се отхвърли. Но 21-ва задача е с посочване на отговора, а отговорът е само един - 5х", казва родител.

"Обичайната порция глупости на търкала. Поне да си кажат, че целта е максимално да се надуят резултатите и затова щедро се дават точки за какво ли не", реагира друг. "Даже в 4-и клас на отворените задачи от първи модул или се дават точките, или не. По принцип съм за изцяло отворени въпроси и оценяване на целите решения, но тук става въпрос за двоен аршин на цялата задача", смята трети.

Задача 6

Доста коментари се натрупват и по отношение на задача 6, която иска от учениците да посочат вероятността произволно избрано едноцифрено неотрицателно число да се дели на 3. "По принцип от 0 до 9 всички числа се делят на 3, въпреки че е с остатък. В този случай вероятността е 1. А няма такъв възможен отговор. Но ако задачата има условие „да се дели на 3 без остатък“, това вече е друг въпрос. Най-вероятно 6 задача трябва да се обжалва", коментира учител.

Краен резултат или цяло решение?

Появиха се и други други сигнали, че е имало проблеми и с отбелязването на отговорите при задачите с кратък отговор. "На места квесторите са казвали, че се пише само крайният резултат, а на места, че в бланката се пише цялото решение", оплака се родител. По този повод от МОН са обяснили, че в указанията за учениците изрично е записано, че при задачите с кратък свободен отговор трябва да се запише срещу всяка буква „само отговора, който считате за правилен“.

"Заради сигналите за различни тълкувания от квестори ще бъде направена проверка по всеки от тях. Важно е да се подчертае, че няма да бъдат ощетени по никакъв начин учениците, дали пълно решение на задачите с кратък свободен отговор на НВО за 7. клас по математика вместо само окончателен отговор. Цялата бланка от изпита се сканира и дори учениците да са навлезли в полето за следващата задача, оценителите виждат цялата работа и ще отчетат достигнатия кратък отговор", са посочили оттам.