Публикувани са отговорите на изпита по математика в 4. клас

Министерството на образованието и науката публикува верните отговори на Националното външно оценяване по математика в края на 4. клас. Ключът е наличен ТУК.

Близо 53 500 четвъртокласници се явиха на изпита, който се проведе в 1706 училища в цялата страна. Учениците разполагаха с 60 минути, за да решат 25 задачи, които проверяват базовите им математически знания и умения, усвоени в начален етап, както и способността им да разсъждават. Децата със специални образователни потребности имаха възможност да работят с 30 минути повече. Индивидуалните резултати на учениците ще бъдат обявени до 15 юни 2026 г.

И през днешния ден имаше получени фалшиви сигнали за бомбени заплахи, на които училищни ръководства реагираха незабавно и осигуриха спокойни и безопасни условия в образователните институции, казват от МОН.