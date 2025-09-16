Медия без
Колко диоптъра са очилата на бабата на Иван?

За новия формат на изпита в 7.клас учениците трябва да знаят и що е волт, ват и кои животни са гръбначни

Днес, 15:50
"Кои бяха главоногите? Те гръбначни или безгръбначни са", чудят се ученици.
Илияна Кирилова
"Кои бяха главоногите? Те гръбначни или безгръбначни са", чудят се ученици.

Празничните нотки от старта на новата учебна година заглъхнаха. На преден план дойде ученето, което по дефиниция си е труден процес. Още по-тежък ще е той за седмокласниците, които първи ще изпробват новия формат на изпита по математика. Дни преди 15-ти септември министерството на образованието пусна модел на национално външно оценяване в 7. клас по този предмет, в който 6 от 24-те задачи са от областта на природните науки. А деца и родители веднага се хванаха за главите. "Как да пресметна колко диоптъра са очилата на баба ми?", завайкаха се тийнейджъри. Представяме ви стъпка по стъпка решения, обяснения и коментари на примерните задачи от МОН от учители от "Българско школо", от които става ясно едно - те изобщо не са толкова страшни, колкото изглеждат, а напълно постижими, дори за по-малки ученици.

 

Колко ще ми струва таксито?

Първата примерна задача, зададена от МОН, изисква от учениците да изчислят колко би им струвало ползването на такси - нещо, определено за практическа полза. Дадено е, че първоначалната такса за таксито е 2.50 лв., а за всеки изминат километър се плаща по 1.75 лв. "Кой от 4-те израза представя сумата в лева?", се пита в задачата, а верният отговор е 2.50 + 1.75.х, където х е броят на километрите. "Задачата е изцяло математическа и за създаване на уравнение, не изисква дори пресмятане", споделя петокласничка. 

 

Колко литра почва са нужни за един цветарник?

Втората задача също представлява казус от живота, но по-скоро би се понравила на родителите - любители на цветята. Учениците трябва да преценят колко литра почва са необходими за запълването на 2/3 от обема на цветарник с форма на куб, който има обиколка на основата 12 dm. Задачата също е почти изцяло математическа и може да се реши от 5-класник - изискват се познания за формулите за периметър на квадрат, за да се изчисли страната на куба - 3 dm, за обем на куб, за да пресметне обема на цветарника (27 кубични дециметра), както и умножение с дроби. Тук "уловката" идва от това, че учениците трябва да съобразят, че 1 литър е равен на 1 кубичен дециметър. Това е и единственото, което може да се свърже с природните науки - то се изучава понякога в "Човекът и природата", но се среща и в математиката при работа с мерни единици.

 

Кои са гръбначни, кои - безгръбначни?

Следващата задача обаче изисква известни знания по биология. В диаграма с форма на кръг е представено разнообразието на хранителни "продукти" на Императорския пингвин. 15% от храната му са риби, 25% - главоноги, 45% - ракообразни, а останалото - дребни безгръбначни животни. Като знаем, че кръгът е 100%, лесно може да се изчисли какъв процент от храната на пингвина се пада на дребните безгръбначни животни - 100 - (25+45+15) = 15%. По-сложен обаче е вторият въпрос - колко процента от храната включва само представители на гръбначни животни. За да отговорят, учениците трябва да знаят кои са гръбначните (рибите) и кои - безгръбначните животни (главоногите и ракообразните).

"Задачата отговаря на целта да провери общи знания на учениците по биология. Чисто математически отговаря на ниво 5 клас и е лесна за решаване от математическа гледна точка. За да започнат да обръщат внимание на такъв тип задачи, е добре условието да съдържа близки до децата понятия - например свързано с домашни любимци или те самите като биологичен обект - аз, баба, леля, мама, а не да е за обект, който би бил труден за тях за възприемане и трудно разпознаваем", коментира екип от учители по природни науки в частно училище "Българско школо".

"Географската" задача поставя учениците в ситуация на туристи до Мумбай в Индия. От тях се изисква да проучат предоставена им климатограма и да запишат през кои месеци не биха пътували, за да избегнат дъждове с над 300 мм валеж. От нея ясно се вижда, че месеците юни, юли, август и септември са с най-високо количество на валежите, достигащи дори до 800 мм валеж. Макар и елементарна, изследвания сред ученици от прогимназия и гимназия показват, че сред честите трудности е именно извличането на информация от климатограма и хидрограма, т.е. интерпретирането на графики и диаграми за валежи, температура и др. "На пръв поглед тя може да се реши чрез просто сравняване на числа (валежи над 300 mm), което я прави „математическа“ за по-малките ученици", казват учителите. По думите им задачата е полезна, защото развива умения, нужни за практическо приложение на географските знания. "Този тип задачи насърчават учениците да обръщат внимание на природните науки, да се упражняват в извличане и интерпретация на данни (графики, таблици, климатограми) и да мислят в контекста на реални житейски ситуации", смятат те.

 

Колко сода и оцет са нужни за почистване на фурна?

"Содената" задача, изискваща известни познания по химия, изглежда много сложна, но с малко спокойно мислене и на нея й се вижда решението. На учениците е обяснено, че киселината в оцета реагира със содата за хляб и се отделя газ (CO₂), като този процес може да се използва за почистване на кухненски уреди. Посочва се, че 1 чаена лъжичка сода (5 гр.) се неутрализира напълно от 25 мл кухненски оцет, 1 бутилка оцет съдържа 250 мл и 1 пакет сода съдържа 100 гр. Пита се колко пакета сода и колко бутилки оцет най-малко трябва да купи фирма, която иска да приготви смес за почистване и планира да използва 12 чаени лъжички сода.

Тук учениците трябва да изчислят, че 12 лъжички сода са 60 гр. (12 по 5). 60 грама са по-малко от един пакет от 100 грама, но тъй като не можеш да купиш част от пакет, трябва да се купи поне 1 пакет сода. По същия начин може да сметне и колко бутилки оцет трябват за неутрализирането на 12 лъжички сода - умножаваме 12 по 25 = 300 мл. 300 мл са повече от 1 бутилка от 250 мл, така че фирмата ще трябва да си купи поне 2 бутилки.

"Задачата по химия е важна, изпълнява целите за практичност, но би било хубаво крайната цел да бъде по-заинтригуваща за учениците - например същите елементи от задачата, но да водят до представяне за проект за вулкан и изригване на вулкан", казват от "Българско школо". И се питат - не е ли интересно какво количество въглероден диоксид се отделя и опасно ли е за човек при тези количества за смесване?

 

Помощ, колко диоптъра са очилата на бабата на Иван?

Стигаме и до "страшната" задача за очилата на бабата на Иван, страдаща от далекогледство, която си е загубила едното стъкло на очилата и иска внукът й да изчисли нейния диоптър. На учениците се дават няколко подсказки - че далекогледството се коригира със събирателна леща, че ако се измери фокусното разстояние на лещата, може да се изчисли и оптичната й сила (P) в диоптри (D) по формулата P=1/f, където f е фокусното разстояние в метри. Казва се още, че Иван поставя на пътя на пряката слънчева светлина лещата от очилата и фокусира светлинния сноп в една точка. Измерва разстоянието от тази точка до средата на лещата и то се оказва 40 см.

На пръв поглед условието е достатъчно дълго - близо 14 реда, за да стресне учениците, които масово имат затруднения с четивната грамотност. А при срещата с лещи, диоптри и асоциацията с кошмарната физика могат да настръхнат дори и отличниците. Задачата на пръв поглед изисква известни познания по физика - видове лещи - разсейващи и събирателни, зрение и корекция, далекогледство, късогледство и т.н. Но пък вероятно тези, които са научени да мислят и да решават подобни задачи, а те не са никак много, ще съобразят, че използвайки дадената формула (която не следва да са запомнили), трябва само да разделят 1 на 0.4 м, защото 40 см са равни на 0.4 метра, без дори да вдяват много, много що е то фокусно разстояние, оптична сила и т.н. Полученото число 2.5 е точно търсеният диоптър на лещата, а понеже е събирателна - диоптърът е +2.5.

Задачата предизвика спорове във фейсбук доколко е реалистична. Шокирани родители се запитаха на кое дете ще се наложи да изчислява на село фокусно разстояние, не е ли подвеждащ въпросът, при положение че повечето хора имат различни диоптри на двете очи и леща не може да се изработи, без да се знае разстоянието между очите и др. "Добре че не са се сетили да поискат клетото дете да изчисли и астигматизма на баба си", възмущаваха се майки. Учители от "Българско школо" обаче смятат, че задачата покрива всички изисквания да провокира интерес на децата към науката, защото контекстът й е реално житейско събитие, с което те биха се асоциирали. "Лесна от математическа гледна точка, изисква съобразителност", е техният коментар.

 

Едно на ум

"По математика реално няма осезателна промяна, поне не се вижда в предложените примерни задачи, само броят на задачите по математика е редуциран", казват учители от екипа по математика "Българско школо". Според тях тежестта не пада върху математиката, а се създава такова усещане, сякаш изкуствено се получава напрежение в системата. "Може отстрани промените да не изглеждат големи и сериозни, но е силно усещането за разпиляване на енергия и размиване на отговорност", смятат те. Други техни колеги пък смятат, че реално има промяна в изпита по математика, и то голяма.

"Наблюдаваме положителна насока към фокус науките за децата, но подходът и начинът на прокарването на концепцията не са подкрепящи за учениците", казват и учителите по природни науки. За да е налице качествена подготовка обаче, според тях е нужно съвместно разглеждане на учебните програми, определяне на взаимовръзките, възможните проекти, оценки в различните направления - един да поставя оценка от математическа гледна точка, друг - от географска. "От години се говори за промени в изпита, но нямаше съпътстващи индикации за тях в учебната програма и учителите, като нямат насоки, продължават да работят по стандартния начин. Междупредметното планиране не идва естествено, а с много работа. Отговорността за подготовката се размива и изсква много отработени екипни отношения, които до този момент не са били необходими, а вече 1/3 от изпитните въпроси се прехвърлят към природните науки", коментират учителите.

От опита си те отчитат и че изключително силно трябва да бъде застъпено „четенето с разбиране“ и ежегодната му реално измерима проверка. "Група осмокласници от "Българско школо" обсъдиха предложените 6 задачи по отношение на трудност, интерес, приложимост, време за прочит на задачата и качествено извличане на ключовите компоненти. Повечето ученици са отбелязали, че задачите са лесни в насока математически изчисления, но най-предизвикателно било бързо да се правят с обема информация и правилно да я използват", посочват преподавателите.

 

"Изпитът по математика си остава такъв, но в него ще се изискват базови знания, свързани с биология, химия, физика, география и "Човекът и природата" - какво е мощност, напрежение, киселинност, ват, киловатчас, волт или pH. Това са практически неща, които трябва да се знаят, но няма да се изисква да се дават дефиниции, няма да се изисква нито един физичен закон и нито една химична формула", успокои образователният министър.
"Изпитът по математика си остава такъв, но в него ще се изискват базови знания, свързани с биология, химия, физика, география и "Човекът и природата" - какво е мощност, напрежение, киселинност, ват, киловатчас, волт или pH. Това са практически неща, които трябва да се знаят, но няма да се изисква да се дават дефиниции, няма да се изисква нито един физичен закон и нито една химична формула", успокои образователният министър.
До 19 юни, когато е изпитът по математика, биха могли да се случат много неща, като имаме предвид обжалването на заповедта на министъра за новия формат. Вече двама родители заведоха дела в съда с мотива, че промените е трябвало да бъдат огласени преди 3 г., за да могат сегашните седмокласници да се подготвят адекватно за тях. Така се нарушава основният принцип в училищния закон - предвидимостта, смятат те, не без основание.
До 19 юни, когато е изпитът по математика, биха могли да се случат много неща, като имаме предвид обжалването на заповедта на министъра за новия формат. Вече двама родители заведоха дела в съда с мотива, че промените е трябвало да бъдат огласени преди 3 г., за да могат сегашните седмокласници да се подготвят адекватно за тях. Така се нарушава основният принцип в училищния закон - предвидимостта, смятат те, не без основание.
