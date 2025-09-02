Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Адвокат атакува в съда новите изпити в 7. клас като необмислени

Въвеждането им дни преди началото на учебната година лишава учениците от адекватна подготовка, смята адв. Стефанова

Днес, 14:22
Промените в изпитите са драстични и необмислени, смята адвокат Стефанова.
БГНЕС
Промените в изпитите са драстични и необмислени, смята адвокат Стефанова.

Жалба срещу новия формат на националното външно оценяване за 7. клас внесе в Административен съд - София град пловдивският адвокат Снежана Стефанова, родител на седмокласник за учебната 2025/26 г., съобнщи БНР.

Стефанова атакува заповедта на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, с която от тази учебна година се въвежда нов формат на изпитите - включващ задачи не само по математика, но и по природни науки. От МОН обясниха, че за решаването на този вид задачи учениците ще използват базовите си знания и умения по природни науки, без да нужно да учат формули и закони наизуст. Целта е задачите да станат по-практични, за да подготвят децата за живота. Повече за новите изпити може да прочетете тук.

"Тази заповед въвежда драстични и необмислени промени в матурите по математика за 7 клас, като ги превръща в интегрирани тестове по математика и всички природни науки (биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, география и икономика, и човекът и природата)", посочи адвокат Стефанова. По думите й актът е издаден на 26 август 2025 г., дни преди началото на учебната година, което създава пълен хаос и лишава учениците от възможността за адекватна подготовка. "Това е грубо нарушение на основни принципи като правната сигурност, предвидимостта и защитата на легитимните очаквания и представлява превратно упражняване на власт", смята тя.

Стефанова каза, че се надява съдът да разгледа жалбата с приоритет. "Заповедта засяга десетки хиляди ученици, както и техните учители и родители, което придава на случая изключителна обществена значимост и неотложност. Евентуалното забавяне би засегнало огромен брой заинтересовани лица и би довело до системна дестабилизация на образователния процес", допълни адвокатът.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

изпити, изпити 7 клас, съдебна жалба

Още новини по темата

Изпитът в 7. клас: Колко сода и оцет трябват за почистване на фурна?
04 Авг. 2025

На изпита по математика в 7. клас ще има и природни науки
23 Юли 2025

Седмокласниците са зле по математика и малко по-добре по български език
04 Юли 2025

В изпитите след 7. клас може да се появяват задачи от различни предмети
23 Юни 2025

Докога децата ще се учат не да мислят, а да отговарят "правилно"
22 Юни 2025

Започва най-тежката седмица за учениците
17 Май 2025

Специалните ученици имат право на облекчения за матури и НВО

14 Май 2025

Директори призовават изпитите за университет да са след матурите
12 Апр. 2025

Изпитът в 7-и клас: Колко боя е необходима за стена 5х6 м?
02 Окт. 2024

Диктовката отпада от изпита в 4. клас догодина
28 Септ. 2024

Изпитите не показват реална картина на образованието
28 Септ. 2024

МОН обмисля да премахне диктовката от изпита в 4 клас
02 Септ. 2024

724 са свободните места за гимназиите в София след 4-то класиране

13 Авг. 2024

Излезе третото класиране за прием в гимназиите
30 Юли 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПРОСВЕТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Ще си го бием в главите този антикорупционен закон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар