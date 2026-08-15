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В 40% от паралелките след VII клас се влиза и с двойка на изпитите

Само в шепа паралелки има конкуренция, показва анализ на Института за пазарна икономика

15 Авг. 2026
Ожесточена конкуренция за шепа паралелки и много частни уроци, но реално лесен достъп до 40% от класовете.
Снимка: Архив
Ожесточена конкуренция за шепа паралелки и много частни уроци, но реално лесен достъп до 40% от класовете.

В малка част от страната има реална конкуренция в приема след седми клас. В повечето области минималните балове за прием остават ниски и за голяма част от паралелките приемът е възможен дори без добро представяне на националното външно оценяване, показва анализ на Института за пазарна икономика, публикуван в последния му бюлетин.

Балът за прием в гимназиите е в диапазона от 0 до 500 точки, като до 100 точки се формират от оценките в училище, а останалите 400 – от резултатите на националното външно оценяване по български език и литература и математика. В приема за учебната 2026/2027 г. във всяка една област в страната има поне една паралелка, в която ученик може да бъде приет само с оценките си от училище – тоест с 0 точки от националното външно оценяване или дори без явяване на изпитите. Паралелките с минимален бал под 100 точки представляват близо 40% от всички, докато тези с минимален бал над 400 точки са под 6%, показват изчисленията на ИПИ.

Изключение правят най-големите градове. В София близо една четвърт от паралелките са с минимален бал над 400 точки, а единствено в столицата и Варна има паралелки, за които минималният бал надхвърля 450 точки. В повече от половината области обаче няма нито една паралелка с минимален бал над 400 точки, а в Монтана и Ловеч няма такава дори над 300 точки.

Интересен е случаят на Смолян. Макар в областта да няма паралелки с минимален бал над 400 точки, тя традиционно е сред областите с най-добри резултати на държавните зрелостни изпити. Това показва, че добавената стойност на образование в областта е висока, но трябва да се има предвид и че в Смолян влияние оказват и неблагоприятните демографски тенденции – застаряващото население и малкият брой ученици ограничават конкуренцията за местата.

Различия има и между отделните видове паралелки и те се проявяват навсякъде в страната. При профилираното образование най-конкурентни традиционно остават математическите профили, докато сред най-нискобаловите по-често попадат профилите „Предприемачески“, „Природни науки“ и „Икономическо развитие“. В професионалното образование най-висок интерес привличат специалностите, свързани с информатиката, и най-вече професията „Разработка на софтуер“.

Разпределение на броя на паралелките в средното образование по минимален приемен бал на първо класиране, 2026/2027 г., Източник: Изчисления на ИПИ по данни от РУО:

КОМЕНТАР

Данните показват, че в голяма част от страната проблемът не е трудният достъп до желаните гимназии, а в ограничената конкуренция, породена от демографския спад. При положение че близо 40% от паралелките приемат ученици с минимален бал под 100 точки, а във всяка област има паралелки, в които може да се влезе без включване в класирането на резултатите от НВО, образователната политика трябва да се фокусира в измерване на качеството, препоръчва анализаторът Зорница Славова. Именно затова внедряването на модел за оценка на добавената стойност в образованието е следващата логична стъпка. Той би позволил училищата да бъдат оценявани според напредъка, който учениците постигат по време на обучението си, а не според това с какви ученици започват. При намаляващ брой ученици успехът на образователната система все по-малко ще зависи от конкуренцията за прием и все повече – от способността ѝ да повишава знанията на учениците и да подготвя кадри за икономиката, допълва Славова.

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прием след седми клас, национално външно оценяване, седми клас, изпити 7 клас

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