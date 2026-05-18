Български ученик спечели най-големия конкурс за гимназисти в науката

Наши ученици завоюваха първо място и на Международната олимпиада по философия във Варшава

18 Май 2026Обновена
С проекта си „Разрешимост на уравнения в елементарни функции“ Никола завоюва първо място в категория „Математика“.

Единадесетокласникът Никола Веселинов от Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ постигна исторически успех за България, след като спечели първо място на Regeneron ISEF. Това е най-големият и престижен международен конкурс за гимназисти в сферата на науката и инженерството. Форумът тази година се проведе във Финикс, Аризона.

С проекта си „Разрешимост на уравнения в елементарни функции“ Никола завоюва първо място в категория „Математика“ и стана носител на голямата награда за млад учен. Той получи и парична премия в размер на 75 000 долара.

Никола, който е най-младият участник в българския отбор, беше отличен с още два специални приза. ΜΑΘ – Американското почетно общество за учени и студенти, го награди с приз и 1500 долара, а American Mathematical Society, която е сред най-уважаваните професионални организации, му присъди още една награда и 1000 долара. Негов научен ръководител е Мирослав Маринов.

В българския отбор участваха още двама ученици – дванадесетокласниците Стефан Куюмджиев и Божидара Пухалева.

Стефан, възпитаник на ПМГ „Васил Друмев“ във Велико Търново, представи проект за оптимизиране на големи езикови модели, както като зареждане и обем, така и като точност.

Божидара от СМГ стана първият български участник в категория „Биомедицина и здравни науки“. Нейната разработка се фокусира върху гените, регулиращи експресията на протамини, които имат важно значение за репродуктивното здраве.

Regeneron ISEF e най-големият научен конкурс на пред-университетско ниво в света. Той обединява над 1000 участници от близо 80 държави. Участието на България се финансира по национална програма „Образование с наука“.

 

Отличие и по философия

Българските ученици завоюваха първо място на Международната олимпиада по философия, която се проведе във Варшава, Полша. Отборът ни успя да спечели два медала и да повтори историческото постижение отпреди 31 г., когато страната ни отново беше начело в класирането.

Единадесетокласникът Симеон Кърджиев от Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“ заслужи златно отличие, а десетокласникът Иван Стоилов от 164. ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ спечели сребърен медал. И двамата български участници писаха по мисълта на ирландско-британската философка и романистка Айрис Мърдок: „Живеем във фантастичен свят, свят на илюзии. Великата задача в живота е да открием реалността“. („We live in a fantasy world, a world of illusion. The great task in life is to find reality.“)

Ръководители на отбора бяха проф. д-р Иван Колев от СУ „Св. Климент Охридски“ и Владислав Атанасов, учител в НГДЕК „Константин – Кирил Философ“.

