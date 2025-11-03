Защо огънят няма сянка?

Pixabay В нашето въображение тяло без сянка често е подозрително: вампири, призраци, демони... с една дума, същества, с които не е добре да се общува. Тогава огънят дали е дело на дявола, отговорен за тази странна липса на сянка? Ни най-малко. Науката има обяснение, което е много по-малко плашещо.

Ако погледнете внимателно пламъците на успокояващ огън или дори на малка свещ на масичка, ще забележите странно явление: огънят няма сянка.

Преди да навлезем в същината на въпроса, нека направим едно малко уточнение. Какво точно е сянка? Отговорът е доста прост. Във физиката сянка е зона, в която светлината не достига. Три елемента са необходими за появата ѝ: източник на светлина, непрозрачен обект и повърхност за проекция. Например, лъчите на лампа (източникът на светлина) се блокират от ръка (непрозрачният обект) и сянката ѝ се появява внезапно на стената (повърхността). Просто и елементарно.

В нашето въображение тяло без сянка често е подозрително: вампири, призраци, демони... с една дума, същества, с които не е добре да се общува. Тогава огънят дали е дело на дявола, отговорен за тази странна липса на сянка? Ни най-малко. Науката има обяснение, което е много по-малко плашещо.

А какво общо има огънят с всичко това? Ако погледнем по-отблизо, огънят не отговаря на нито едно от трите условия, необходими за прожектиране на сянка... Той просто не е твърдо тяло! Огънят всъщност не е нито твърдо тяло, нито течност, нито материя в истинския смисъл на думата, пише БГНЕС, като се позовава на портала Slate.

Той е химична реакция, наречена горене. Тя се получава, когато гориво (например дърво) влезе в контакт с окислител (кислород) под въздействието на източник на топлина, като искрата например.

Когато тези три елемента се съберат, реакцията започва: горивото се разлага, реагира мигновено с кислорода и освобождава енергия под формата на топлина и светлина - прословутият пламък!

Но ето: този пламък, колкото и да е загадъчен, не е нищо друго освен комбинация от горещи газове и разпалени частици във въздуха. Само една малка част от материята, която пропуска светлината почти без да я блокира. Няма непрозрачен обект, който да пречи на светлинните лъчи и следователно няма сянка. Обяснението е просто.

Това не е всичко. Ако се върнем към правилото за трите основни елемента за прожектиране на сянка, знаем, че огънят не е блокираща материя, а пламъкът е и източник на светлина!

Огънят сам излъчва светлинни лъчи, като продължение на светлината, проектирана върху него, които го проникват, без да бъдат блокирани или абсорбирани. Следователно е невъзможно да се види ясна сянка.

Ако тук говорим за сянка, която не е съвсем ясна, това означава, че все пак виждаме нещо. Форма на пламък или дори частична „сянка” може да се проектира върху повърхност зад огъня. Това е вярно. Освен че и в този случай не говорим за сянка, а по-скоро за светлинна проекция.

Когато пламъкът е поставен пред източник на светлина, по-мощен от него, като силна лампа, осветяваща обикновена кибритена клечка, зоните с по-висока плътност на газове и частици леко отклоняват светлинните лъчи. Резултатът: вижда се трептящо изображение на пламъка!

Това не е сянка, а оптична деформация, дължаща се на разликата в температурата и плътността на въздуха.

Ето, вече сте непобедими по отношение на огъня и неговата сянка. Идеално за да се изтъкнете по време на вечеря на свещи? Оставяме ви сами да прецените, границите на нашата рубрика свършват тук.