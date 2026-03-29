200 г. след Дарвин студент откри нов вид птица от Галапагос

Езра Мендалес реши десетилетна загадка за чаплите от архипелага

Днес, 08:20
Галапагоската лавова чапла (Butorides sundevalli)
California Academy of Sciences
Галапагоската лавова чапла (Butorides sundevalli)

Два века след революционното пътуване на Чарлз Дарвин до Галапагоските острови през 1835 г., студент от Държавния университет в Сан Франциско (SFSU) откри нов вид птица в архипелага, съобщи научният сайт PopSci.com. Докторантът Езра Мендалес установи, че галапагоската лавова чапла (Butorides sundevalli) всъщност е отделен вид, а не подвид на южноамериканската ивичеста чапла (Butorides striata), както учените са смятали досега.

"Чувствам се изключително щастлив от този проект. Натъкнахме се на тази прекрасна история, която е наистина рядка - сподели в изявление Мендалес, който завърши този проект като част от магистърската си теза. - За всеки биолог е мечта да може да отиде на Галапагос. Все още научаваме неща за някои от най-изследваните системи. Винаги ще има загадки за разгадаване."

Галапагоската лавова чапла е един от 72-та нови вида, описани наскоро от изследователи от Калифорнийската академия на науките. С височина около 35-48 см чаплите от род Butorides като лавовата чапла са сред най-малките от тези дългокраки птици. За сравнение, чаплата Голиат (Ardea goliath) се извисява на почти 1,5 м височина и е най-високата чапла в света.

Лавовите чапли се хранят предимно с малки риби, жаби и водни насекоми, а гнездят и се размножават във влажни зони. За разлика от много открития на скрити видове, лавовата чапла всъщност е често срещана гледка в островния архипелаг край бреговете на Еквадор. Учените я изучават от десетилетия, опитвайки се да обяснят външния ѝ вид и оперението, но не са имали окончателен отговор.

"Винаги е съществувала тази птица, която показва голямо разнообразие в оперението си, и дълго време се поставяше въпросът дали това е отделен вид или подвид на птица, която живее на континента", добави Хайме Чавес, биолог в SFSU.

В крайна сметка Мендалес се присъединява към лабораторията на Чавес и се заема с тази загадъчна задача. През 2022 г. двамата пътуват до Галапагос, за да съберат проби заедно с куратора по орнитология на Калифорнийската академия на науките Джак Дъмбахър. Екипът добавя и запазени екземпляри от Калифорнийската академия, Американския музей по естествена история в Ню Йорк и Филд Музеум в Чикаго, за да получи представа за това как оперението им се е променяло с течение на времето.

Мендалес използва съвременни генетични анализи в Центъра за сравнителна геномика на Академията, за да изследва ДНК-то на птицата. И открива доказателството в гените - галапагоската лавова чапла е отделен вид, който е по-близко свързан със северноамериканската зелена чапла (Butorides virescens), отколкото с южноамериканската зелена чапла.

Сега Мендалес вече има отличие, за което мечтаят много учени. Или, както казва Дъмбахер: "Бих казал, че по-голямата част от орнитолозите, живи днес, никога не са участвали в описването на нов вид."

Още новини по темата

България изостава от ЕС по студенти в инженерно-технически специалности
20 Дек. 2025

Защо огънят няма сянка?
03 Ноем. 2025

Световни учени ще представят у нас как се раждат масовите заблуди

28 Май 2025

Учени създадоха изкуствени мускули
13 Ноем. 2024

Миниатюрни кости и зъби разкриват тайни на "хобити" отпреди 700 000 г.
09 Авг. 2024

Нова програма за 3.6 млн. лв. ще финансира научни школи за ученици
13 Юни 2024

Анхел не е най-високият водопад на Земята
15 Ноем. 2023

Змия бе кръстена на Харисън Форд
16 Авг. 2023

Защо умиращите виждат паметни моменти от своя живот?
03 Май 2023

Испанска алпинистка прекара 500 дни на дъното на пещера
18 Апр. 2023

Рейтинг 2022: Научните показатели се подобряват
14 Ноем. 2022

Математици предсказват откриването на Нептун
25 Февр. 2022

България изостава по научни публикации 4 пъти спрямо Гърция
29 Дек. 2021

Роботите настъпват
23 Апр. 2021

