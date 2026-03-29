200 г. след Дарвин студент откри нов вид птица от Галапагос

Два века след революционното пътуване на Чарлз Дарвин до Галапагоските острови през 1835 г., студент от Държавния университет в Сан Франциско (SFSU) откри нов вид птица в архипелага, съобщи научният сайт PopSci.com. Докторантът Езра Мендалес установи, че галапагоската лавова чапла (Butorides sundevalli) всъщност е отделен вид, а не подвид на южноамериканската ивичеста чапла (Butorides striata), както учените са смятали досега.

"Чувствам се изключително щастлив от този проект. Натъкнахме се на тази прекрасна история, която е наистина рядка - сподели в изявление Мендалес, който завърши този проект като част от магистърската си теза. - За всеки биолог е мечта да може да отиде на Галапагос. Все още научаваме неща за някои от най-изследваните системи. Винаги ще има загадки за разгадаване."

Галапагоската лавова чапла е един от 72-та нови вида, описани наскоро от изследователи от Калифорнийската академия на науките. С височина около 35-48 см чаплите от род Butorides като лавовата чапла са сред най-малките от тези дългокраки птици. За сравнение, чаплата Голиат (Ardea goliath) се извисява на почти 1,5 м височина и е най-високата чапла в света.

Лавовите чапли се хранят предимно с малки риби, жаби и водни насекоми, а гнездят и се размножават във влажни зони. За разлика от много открития на скрити видове, лавовата чапла всъщност е често срещана гледка в островния архипелаг край бреговете на Еквадор. Учените я изучават от десетилетия, опитвайки се да обяснят външния ѝ вид и оперението, но не са имали окончателен отговор.

"Винаги е съществувала тази птица, която показва голямо разнообразие в оперението си, и дълго време се поставяше въпросът дали това е отделен вид или подвид на птица, която живее на континента", добави Хайме Чавес, биолог в SFSU.

В крайна сметка Мендалес се присъединява към лабораторията на Чавес и се заема с тази загадъчна задача. През 2022 г. двамата пътуват до Галапагос, за да съберат проби заедно с куратора по орнитология на Калифорнийската академия на науките Джак Дъмбахър. Екипът добавя и запазени екземпляри от Калифорнийската академия, Американския музей по естествена история в Ню Йорк и Филд Музеум в Чикаго, за да получи представа за това как оперението им се е променяло с течение на времето.

Мендалес използва съвременни генетични анализи в Центъра за сравнителна геномика на Академията, за да изследва ДНК-то на птицата. И открива доказателството в гените - галапагоската лавова чапла е отделен вид, който е по-близко свързан със северноамериканската зелена чапла (Butorides virescens), отколкото с южноамериканската зелена чапла.

Сега Мендалес вече има отличие, за което мечтаят много учени. Или, както казва Дъмбахер: "Бих казал, че по-голямата част от орнитолозите, живи днес, никога не са участвали в описването на нов вид."