Доброволци ще получат 400 евро за безплатен престой в Алпите

Нов изследователски проект, който трябва да установи какво се случва с човешкия организъм на височина над 2000 метра, ще стартира в италианските Алпи през август. Експериментът ще продължи един месец и ще се проведе в живописната хижа "Нино Корси", който се намира в националния парк Стелвио. Научната инициатива е получила финансовата подкрепа на Швейцарския национален научен фонд и властите на провинция Болцано.

Избраните доброволци ще получат безплатно жилище и храна, както и възнаграждение от 400 евро. Регистрацията е открита на Mahe (Moderate Altitude Healthy Exposure).

Изследването ще анализира физиологичните последици от едномесечно пребиваване на височина около 2300 метра над морското ниво. В света около 200 милиона души живеят на височина над 2000 метра, а още милиони често получават такива зони за туризъм. Досега обаче изследванията бяха съсредоточени основно върху екстремални височини - над 3000-4000 метра.

Преди да се пренесат в хижата, участниците ще проведат една седмица в град Силандро, който е на височина 720 метра, където ще им бъдат снети основни показатели. След това ще прекарат един месец в хижата, а накрая ще се върнат в Болцано за още една седмица медицински изследвания.

Учените ще следят редица физиологични показатели, включително функциите на сърцето и белите дробове, метаболизма, съня, апетита и физическата издържливост. За събирането на информация ще бъдат използвани съвремени технологии: портативни апарати, датчици за непрекъснат мониторинг на глюкозата и устройства за анализ на кръвта и нивото на хемоглобина.

"Участниците ще могат да прекарват времето си, както пожелаят - могат да работят дистанционно, да се учат, да спортуват или просто да почиват. За целите на изследването участниците не трябва да променят обичайния си режим на физическа активност", подчертават учените.

Кандидати могат да се мъже и жени на възраст от 18 до 40 г. с нормално тегло. Не се допускат хора, които пушат, злоупотребяват с алкохол или наркотици, страдат от хипертония, дефицит на желязо или хронически заболявания, изискващи медикаментозно лечение. Доброволците не трябва да се придържат към специфични диети /да са вегани например/, да имат хранителни алергии или хранителни разстройства. Не трябва и да са запалени спортисти - допуска се тренировка най-много два пъти седмично. Последното изискване е участниците да не са пребивавали на над 1500 метра височина през последните 4 седмици преди началото на изследването.

Изследването ще се проведе от август до септември 2026 г.