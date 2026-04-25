Истанбул раздава 100 000 апартамента чрез лотария

Така изглежда проектът за новия жилищен квартал, в който апартаментите ще бъдат раздавани чрез лотария

Собствениците на 100 000 жилища в Истанбул ще бъдат определени чрез жребий през следващите три дни в рамките на голям проект за социално жилищно строителство, съобщи турският новинарски сайт "Хаберлер". Церемонията, на която ще присъства и президентът на страната Реджеп Тайип Ердоган, ще е днес на превърнатото в парк бивше летище "Ататюрк".

Апартаментите, които ще бъдат разпределени в Истанбул, са с две или с една спалня. Те ще бъдат бъдат построени от Дирекцията за жилищно развитие на Турция (TOKİ), подчинена на Министерството на околната среда, градоустройството и климатичните промени, по програмата "Жилищен проект на столетието".

Кандидатстващите домакинства трябва да имат месечен нетен доход не по-висок от 145 000 турски лири (2757 евро) за Истанбул и 127 000 (2415 евро) за останалите окръзи на страната. Жилищата ще бъдат предложени на хората с ниски доходи при 10-процентово авансово плащане и преференциални вноски, започващи от 7313 турски лири (139 евро) при 240-месечен срок на изплащане.

Първите собственици трябва да се нанесът в новите апартаменти в началото на 2027 г.