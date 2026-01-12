Медия без
Летище Истанбул отмени над 100 полета, включително и от София

Заради лошото време училища в Турция излизат предсрочно във ваканция

Днес, 13:21
Зимата носи големи неприятности на летищата в Турция и на техните клиенти - авиокомпании и пасажери. Заради лошото време днес,12 януари, само в Истанбул са отменени 54 полета на „Търкиш еърлайнс“. Отменени са полети и на други авиокомпании, общо 124 за деня. Сред тях са и самолетите на „Пегасус“, която поддържа линията Истанбул-София-Истанбул. 

По информация  на Генералната дирекция по метеорология се очакват интензивни валежи, включително от сняг, в общо 55 окръга на страната, сред които са Истанбул и Анкара, предаде БТА.

Според съобщение на координационния център за бедствия към Истанбулската голяма община са възможни и наводнения, както и затруднения  в градския транспорт.

В столицата Анкара днешният ден ще бъде неприсъствен за училищата в крайградските квартали на града. Редовната зимна ваканция на учениците е от 16 януари, но в Истанбул тя ще подрани заради усложнената зимна обстановка и валежите от сняг, съобщиха от валийството на мегаполиса. 

Служителите с увреждания, пенсионерите, бременните жени и майките с деца под 8 годишна възраст в държавните учреждение и общините ще бъдат в служебен отпуск.

„Очаква се на много места валежите да преминат в сняг, особено в по-високите райони в европейската част на града. Силният вятър от североизток ще  достига до 55 км в час”, се посочва в съобщението.

Температурите днес ще бъдат малко над нулата, което се смята за студено време в Истанбул. Гражданите дори са предупредени да не излизат, ако не им е крайно важно. 

