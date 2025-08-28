Медия без
Кметът на София подкрепи митинг на опозицията в Турция

Днес, 08:22

Кметът на София Васил Терзиев беше на трибуната на снощния митинг, организиран на площад „Шишхане“ в центъра на Истанбул от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП) в подкрепа на Екрем Имамоглу и задържаните в затвора кметове на партията. 

Терзиев присъстваше в качеството си на председател на мрежата на балканските градове Б40. Гост на митинга бе и кметът на Барселона Хауме Колбони - заместник-председателят на Мрежата на европейските градове „Юроситис“ (Eurocities), който води делегация от 10 кмета.

Митингът под наслова „Народът отстоява волята си“ е в подкрепа на Екрем Имамоглу, избрания кмет на  голямата община на Истанбул, който в момента е затворен в Силиври.

Снощният митинг бе 50-ият от митингите, които НРП организира от 19 март насам в различни общини на мегаполиса и в различни градове на Турция в подкрепа на Имамоглу. Това беше обаче първият протест, който се организира в сърцето на мегаполиса, както се нарича „Бейоглу“. 

Кметът на „Бейоглу“ Инан Гюней  също беше арестуван в последната вълна от арести на кметове преди няколко седмици заедно с други 17 души. Поредният арест засили протестите в Турция - снощният митинг бе  най-многолюдният. На състоялия се избор за нов кмет на „Бейоглу“  представителят на НРП в общинския съвет успя да спечели и така НРП си запази общината.

“Свобода за кметовете”, ”Имамоглу президент”,  „Или заедно, или никой “ , „Искаме избори”, „ПСР ни обрича на бедност”, „Искаме си кмета Инан Гюней“, се четеше на многобройните лозунги.

Ключови думи:

Истанбул, Васил Терзиев, Екрем Имамоглу

