София ще избира нова обслужваща банка от 4-те най-големи у нас

Подалият оставка зам.-кмет на София Иван Василев обяви, че ще остане на поста до решаване на казуса с обслужващата банка.

Столична община е поканила четирите най-големи банки в страната за участие в процедура за избор на нова банка, която да обслужва финансовите й операции и тези на всички нейни структури.

Покани са изпратени днес на „Банка ДСК“, „Обединена българска банка“, „Уникредит Булбанк“ и „Юробанк България“ (Пощенска банка). Срокът за подаване на предложения е само 10 дни, а по план изборът на нова обслужваща банка трябва да бъде финализиран в началото на септември 2025 г.

Столична община спешно трябва да избере нова обслужваща банка, след като на 25 юли Общинска банка, която от близо 30 години извършваше тази дейност, поиска едностранно прекратяване на договора.

Критерии

"Процесът е открит – работната група с участието на общински съветници и представители на администрацията изготви критерии и методика за оценка, одобрени от всички членове, и списък с банки, които да бъдат поканени да подадат оферти", написа днес в профила си във ФБ заместник-кметът по финансите в оставка Иван Василев.

Той посочва, че сред критериите за подбор са значими, стабилни активи, като обслужващата банка трябва да е в Първа група от разпределението на БНБ в Списък А (List A) на всички значими банки под пряк надзор на Европейската централна банка. Освен това трябва да има кредитен рейтинг (не по-нисък от „BBB-“ по Fitch/S&P/BCRA или „Baa3“ по Moody’s); липса на наложени надзорни мерки и без получена държавна помощ през последните 3 години и поне 3 години опит в обслужването на бюджетни организации и плащания през СЕБРА.

Предстои назначаване на комисия за избор на обслужваща банка, която ще разгледа подадените предложения от кандидатствалите финансови институции.

Общата прогнозната стойност на поръчката за срок go 5 (neт) години е в размер до 2 500 000 лева без ДДС, определена на база прогнозна стойност на поръчката за 1 календарна година в размер go 500 000 лв. без ДДС, става ясно от поканата.

Комисията ще оценява следните критерии - клонова мрежа, срок за обслужване на плащанията чрез СЕБРА, срок за откриване на банкови сметки и за инсталиране на ПОС-терминали. Освен това ще се вземат предвид преференциални курсове за превалутиране, такси за тразакции и за обслужбане на ПОС-терминалите.

Бърза процедура

"Необходимо е неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства", се посочва в поканите към четирите банки. Затова процедурата на договаряне е без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка, а срокът за оферти е само 10 дни.

Общинска банка поиска едностранно прекратяване на договора като обслужваща банка на Столична община след разразилия се политически скандал. През юли кметът на София Васил Терзиев направи опит да стартира процедура за избор на нова обслужваща банка, но бе бламиран от съветника на ПП-ДБ Благовеста Кенарова, зад която застана председателят на ПП Асен Василев.

Впоследствие заместник-кметът по финансите Иван Василев обяви, че се оттегля от поста си, но ще остане до решаване на казуса с обслужващата банка.