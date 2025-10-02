Медия без
Бивш депутат на ГЕРБ купува бензиностанциите на "Газпром" у нас

КЗК разреши на "Уни Енерджи" да купи активите на "НИС Петрол"

Днес, 15:41
Купувач е бившият депутат от ГЕРБ и собственик на "Юнион Ивкони" Ивайло Константинов.
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши на търговеца на автомобилни горива "Уни Енерджи", да придобие бензиностанциите на "НИС Петрол" у нас. Това съобщиха от антимонополната комисия днес. 

Интересното в тази сделка е, че  "НИС Петрол" е дъщерна фирма на сръбската петролна компания NIS, в която мажоритарния дял се държи от руската "Газпром". Заради руската собственост администрацията на американския президент Доналд Тръмп съобщи тези дни, че налага от 8 октомври санкции върху NIS.

От друга страна "Уни Енерджи" е собственост на бившия ГЕРБ-ерски депутат Ивайло Константинов, който бе и собственик на транспортната фирма "Юнион Ивкони". 

В България "Газпром" чрез "НИС Петрол" държи 23 обекта, петролна база в Костинброд и още 12 терена, подходящи за бензиностанции, които са в София, до граничния пункт Калотина и на магистралите "Тракия", "Люлин" и "Хемус".

Купувачът "Уни Енерджи"  притежава 11 бензиностанции в страната под марката "Авиа".

Антимонополната комисия е установила, че обединеният пазарен дял на „НИС Петрол“ и „Уни Енерджи“ е несъществен и след осъществяването на сделката ще остане на нива по-ниски от онези, при които биха възникнали опасения за възпрепятстване на ефективната конкуренция на пазара на търговия на дребно с горива. На пазара на горива са активни значителен брой конкуренти, които са в състояние да оказват ефективен конкурентен натиск на новата група.

В хода на проучването се установи още, че складовият актив на „НИС Петрол“ е с ограничен капацитет в сравнение с други пазарни участници, използва се единствено за вътрешни логистични и оперативни нужди и няма пазарно присъствие. Също така делът на дружеството за съхранение на автомобилни бензини и на дизелово автомобилно гориво е незначителен. Незначителен е и пазарният дял на „НИС Петрол“ по отношение на пазарите на производство и внос на горива, както и на търговия на едро с горива. Следователно сделката няма да доведе до антиконкурентни ефекти, свързани с ограничаване на достъпа на реални или потенциални конкуренти на никой от вертикално свързаните пазари, посочват от КЗК.

