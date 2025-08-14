Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Казийски ще е в Пловдив дистанционно

Волейболната суперзвезда ще тренира в Тренто и ще идва само за важните мачове на "Локо Авиа"

Днес, 14:16
Матей Казийски ще тренира с бившия си клуб "Итас" (Тренто) и евентуално ще играе за бъдещия си - "Локомотив Авиа" (Пловдив).
архив
Матей Казийски ще тренира с бившия си клуб "Итас" (Тренто) и евентуално ще играе за бъдещия си - "Локомотив Авиа" (Пловдив).

Въпреки че трансферът на Матей Казийски в "Локомотив Авиа" (Пловдив) беше анонсиран с апломб от вицешампиона в българското волейболно първенство, се оказа, че има доста условности около завръщането на 40-годишния ветеран в родината. Включително, че някогашният най-добър играч в света може и изобщо да не облече "черно-белия" екип, ако получи по-изгодно предложение до септември.

Тези разкрития бяха направени лично от финансовия благодетел на клуба Ивайло Константинов. В интервю за Sportal.bg собственикът на транспортната компания "Юнион Ивкони" заяви:

"Имаме договорка с Матей Казийски, но още нямаме подписан договор. Очаквам това да стане факт в началото на септември, когато и Матей ще пристигне в България. Предвиденият контракт е за целия сезон 2025/2026. Разбира се, ако той получи много по-изгодно предложение по средата на сезона или по друго време, то ние няма да имаме моралното право да го спираме. Все пак "Локомотив Авиа" не е "Итас" (Тренто), "Алианц" (Милано) или друг отбор от този калибър. Все пак и Радостин Стойчев има нужда от още една класна четворка в "Халкбанк" (Анкара)..."

Освен това стана ясно, че дори да подпише с "Локо Авиа", Казийски всъщност почти няма да се появява в Пловдив.

"Договорът ни с Матей Казийски ще бъде специален. Той ще тренира през по-голямата част от времето в Тренто с "Итас". Ще идва в България, за да играе във важните двубои за "Локомотив Авиа". Това ще бъде уточнено точно между него и спортно-техническото ръководството на клуба - разкри Константинов пред Sportal.bg.

В заключение босът на клуба каза в прав текст, че ръководството вече е готово и с алтернатива на Казийски:

"Убеден съм, че това, което сме договорили с Матей Казийски, ще се случи. Все пак, ако получи толкова изгодна оферта, че не може да я откаже, имаме и вариант Б. Важно е "Локомотив Авиа" да е много по-силен и да гони първото място. Това винаги е била нашата цел в този отбор, дори и да играем само с юноши."

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

волейбол, Матей Казийски, Локомотив Авиа, Ивайло Константинов

Още новини по темата

Матей Казийски се върна в българското волейболно първенство
13 Авг. 2025

Либерото на националния отбор се оттегли
31 Юли 2025

Звездата на България няма да играе на световното по волейбол
25 Юли 2025

Волейболната Суперлига остана с 11 отбора
21 Юли 2025

VNL 2025 приключи болезнено за българския отбор
20 Юли 2025

Националите сътвориха волейболно миничудо
19 Юли 2025

България срази с 3:0 домакина на финалите във VNL
18 Юли 2025

Пропуснат мачбол отклони волейболистите от пътя към голямата цел
16 Юли 2025

Волейболните ни шампиони стартират срещу хървати в ШЛ
15 Юли 2025

Българките обраха и индивидуалните призове на световното по волейбол
14 Юли 2025

България стана световен шампион по волейбол

13 Юли 2025

България приключи във VNL с най-тежката си загуба
13 Юли 2025

Аутсайдер едва не посрами българските волейболистки
12 Юли 2025

Националките загубиха шанс за финалите на VNL
11 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар