Казийски ще е в Пловдив дистанционно

архив Матей Казийски ще тренира с бившия си клуб "Итас" (Тренто) и евентуално ще играе за бъдещия си - "Локомотив Авиа" (Пловдив).

Въпреки че трансферът на Матей Казийски в "Локомотив Авиа" (Пловдив) беше анонсиран с апломб от вицешампиона в българското волейболно първенство, се оказа, че има доста условности около завръщането на 40-годишния ветеран в родината. Включително, че някогашният най-добър играч в света може и изобщо да не облече "черно-белия" екип, ако получи по-изгодно предложение до септември.

Тези разкрития бяха направени лично от финансовия благодетел на клуба Ивайло Константинов. В интервю за Sportal.bg собственикът на транспортната компания "Юнион Ивкони" заяви:

"Имаме договорка с Матей Казийски, но още нямаме подписан договор. Очаквам това да стане факт в началото на септември, когато и Матей ще пристигне в България. Предвиденият контракт е за целия сезон 2025/2026. Разбира се, ако той получи много по-изгодно предложение по средата на сезона или по друго време, то ние няма да имаме моралното право да го спираме. Все пак "Локомотив Авиа" не е "Итас" (Тренто), "Алианц" (Милано) или друг отбор от този калибър. Все пак и Радостин Стойчев има нужда от още една класна четворка в "Халкбанк" (Анкара)..."

Освен това стана ясно, че дори да подпише с "Локо Авиа", Казийски всъщност почти няма да се появява в Пловдив.

"Договорът ни с Матей Казийски ще бъде специален. Той ще тренира през по-голямата част от времето в Тренто с "Итас". Ще идва в България, за да играе във важните двубои за "Локомотив Авиа". Това ще бъде уточнено точно между него и спортно-техническото ръководството на клуба - разкри Константинов пред Sportal.bg.

В заключение босът на клуба каза в прав текст, че ръководството вече е готово и с алтернатива на Казийски:

"Убеден съм, че това, което сме договорили с Матей Казийски, ще се случи. Все пак, ако получи толкова изгодна оферта, че не може да я откаже, имаме и вариант Б. Важно е "Локомотив Авиа" да е много по-силен и да гони първото място. Това винаги е била нашата цел в този отбор, дори и да играем само с юноши."