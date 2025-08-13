Матей Казийски се върна в българското волейболно първенство

архив За последно Матей Казийски стана шампион на Италия през 2003 г.

Една от големите звезди на световния волейбол - Матей Казийски, се завръща в българското първенство. След 20 години в чуждестранни отбори 40-годишният топ посрещач ще облече екипа на вицешампиона "Локомотив Авиа" (Пд), съобщи "Нова тв".

Казийски ще играе с 1-годишен договор Суперлигата в опит да спечели първата титла на България в свояна пребогата спортна визитка.

По-рано от "Локомотив Авиа" пуснаха в социалните мрежи съобщението "Той идва", с което загатнаха за подготвяния звездния трансфер.

Очаква се Матей Казийски да бъде представен официално през следващата седмица.

Славният ниволейболист за последно игра у нас с екипа на "Славия" (2005 г.). Той е трикратен победител в Шампионската лига с екипа на италианския "Тренто", освен това е 5-кратен шампион на Италия, печелил е титлата в Турция и в Япония. Двукратен световен клубен шампион с "Тренто", като през 2009 г. бе избран и за най-полезен играч (MVP на клубното първенство.

С националния отбор Казийски е бронзов медалист на световното през 2006 г. и на европейското през 2009 г. Два пъти е избиран за волейболист №1 в Европа - 2006 и 2008 г.