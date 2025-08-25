Медия без
София отваря утре офертите за временна обслужваща банка

Васил Терзиев получи зелена светлина за избор на нов трезор на столицата

25 Авг. 2025Обновена
Васил Терзиев
Илияна Димитрова
Васил Терзиев

Столичният кмет Васил Терзиев получи зелена светлина от Столичния общински съвет за избор на нова обслужваща банка на столицата на мястото на "Общинска банка". Решението бе подкрепено единодушно с 47 гласа за от 47 участвали в гласуването, макар че самото му внасяне предизвика остри политически коментари. Насред скандала с "Общинска банка" Терзиев загуби и ключов зам.-кмет - Иван Василев с ресор финаси. 

Както "Сега" писа, София се докара до форсмажорни обстоятелства с банковото обслужване на общината, след като екипът на кмета Терзиев първо направи неубедителен опит за смяна по общия ред на "Общинска банка". Докладът за избор на нов трезор бе с много слаби аргументи и отпадна от бюджетна комисия, при това по искане на съветник от ПП. Последваха остри упреци към Благовеста Кенарова от страна на зам.-кмета Иван Василев, като скандалът стигна и до лидера на ПП Асен Василев, обявен от зам.-кмета за некомпетентен.

Покрай политическите страсти от "Общинска банка" сами изпратиха писмо, че се отказват от договора си и общината не успя да ги убеди да изчакат, докато бъде избрана нова банка. Така се стигна до форсмажорни обостятелства и обявяване на процедура по договаряне без обявление. Поканата за договаряне бе изпратена на четирите най-големи банки - ДСК, ОББ, "Уникредит булбанк" и "Юробанк България", офертите следва да бъдат отворени утре. Междувременно общината тръгва към открита процедура за избор на обслужваща банка, като документацията тепърва ще се работи. 

От ГЕРБ-СДС упрекнаха Терзиев, че цялото извънредно заседание е цирк. От самото начало групата настояваше, че не е необходимо провеждане на извънредно заседание на СОС и решението така или иначе е в правомощията на кмета. "Станахме свидетели на една негативна кампания към българска банка, без значение кой стои зад нея", коментира председателят на бюджетна комисия Димитър Вучев.

Борис Бонев от "Спаси София" подкрепи решението с аргумента, че така групата подкрепя и оставката на зам.-кмета по финансите. Според Бовен Василев е вкарал общината в риск с действията си около банката и оставката му е свързана с това, независимо какво твърди самият Василев. "Банковият сектор обича тишината, не защото в него се случват далавери, а защото е чувствителен", обясни Бонев.

"Сега ни остава само да обявим Васил Терзиев за почетен кмет и СОС да поеме управлението на града", коментира Иван Таков от БСП. Той обяви, че столичният кмет и бившият му заместник са отговорни за проблема, а сега го прехвърлят на общинските съветници. "Да се надяваме, че сега поне са спазили всички процедури по избора на нова обслужваща банка. В противен случай последиците може да се окажат много тежки", предупреди Таков.

