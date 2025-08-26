Медия без
Васил Терзиев изпадна в патова ситуация с избора на банка

Агенцията за обществени поръчки обяви законовото основание за неприложимо

Днес, 15:33
Васил Терзиев
БГНЕС
Васил Терзиев

Столична община изпадна в патова ситуация с процедурата за избор на обслужваща банка. Днес общината следваше да пристъпи към отваряне на офертите на поканените в пряко договаряне 4 банки. Общината пристъпи към пряко договаряне, като се позова на ситуация на неотложност - решението на досегашната обслужваща "Общинска банка" да се оттегли от дейността. Според Агенцията за обществени поръчки обаче не може да се говори за неотложност и това законово основание е неприложимо. 

Становището на АОП е публикувано днес в профила на купувача на Столична община. В него се изтъкква, че решението на банката да пристъпи към прекратяване на договора наистина е неочаквано. Но според експертите на агенцията то не може да се приеме за непредвидимо събитие, доколкото от клаузите на договорите е ясно за колко време могат да бъдат прекратени те. Не са налице и изключителни обстоятелства, свързани с риск за здравето, околната среда и националната сигурност, счита АОП. 

В становището на АОП иначе се признава, че спазването на срокове за открита процедура наистина не са възможни. В същото време според експертите ако целта е пестене на време, изпращането на покана до четирима потенциални изпълнители води до обратното - загуба на такова заради нужда от преговори с четирима. Столична община не е доказала и липса на вина на възложителя за извънредната ситуация. Законът изисква ситуацията на неотложност да не се дължи на възожителя. АОП не приема и част от условията по процедурата. При процедури по неотложност се пристъпва към временно договаряне на най-належащите дейности. В същото време тук се посочва срок за изпълнение 5 години и се предвижда предоставяне на всички необходими на възложителя банкови услуги. Предвидено е срокът да действа до изчерпване на прогнозната стойност за изпълнение - 2.5 млн. лв., но не повече от 5 г. 

Не е ясно как ще процедира оттук насетне Столична община. Поканата за пряко договаряне бе изпратена до четирите най-големи банки и те внесоха оферти. 

 

