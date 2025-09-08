Столична община избра Пощенска банка

Пощенска банка е спечелила поръчката за обслужваща банка на Столична община, съобщи "Капитал", като се позовава на документи, публикувани в профила на купувача на СО от 5 септември.

Пощенска банка е получила 98 точки, с което убедително води в класирането. На второ място е ДСК със 76.62 т, на трето - Уникредит Булбанк с 48.37 т, а на четвърто - ОББ с 29.12, съобщава изданието.

Кметът на София Васил Терзиев беше изпаднал в патова ситуация заради избора на банка. В края на юли той внесе доклад за смяна на обслужващата банка на София - Общинска банка, без никакви финансови детайли. В доклада се твърдеше, че през годините банковият сектор се е променил сериозно, конкуренцията се е повишила и това налага смяна на банката с цел по-качествени услуги. Терзиев предложи процедура на избор между 5-те най-големи банки по активи, без никакви повече критерии. След скандал в редиците на ПП-ДБ и неуспешния опит на екипа на кмета да прокара предложението си общината да потърси нова обслужваща банка, Общинска банка сама прати предизвестие до общината за прекратяване на договора.

Поръчката за нова банка беше обявена в средата на август, а писма бяха разпратени до 4 банки -''Банка ДСК'', ''Обединена българска банка'', ''Уникредит Булбанк'' и ''Юробанк България'' (Пощенска банка).

В комисията, която оценява офертите, са участвали експерти от дирекции "Финанси" и "Обществени поръчки и концесии" в Столичната община, както и общинската съветничка Бонка Василева от ПП-ДБ.

Парите на Столичната община стоят в БНБ, но когато трябва да се разплащат средства, те се прехвърлят в разплащателни сметки в обслужваща банка - досега Общинска банка. По информация на "Капитал" става въпрос за между 10 и 20 млн. лв. на ден. От там се захранват и сметките на второстепенни разпоредители като районни администрации или пък общински предприятия. Така размерът може да стигне дори до 50 млн. лв. на ден.

Смяната на банката предизвика известно напрежение в ПП-ДБ. Първо съветничката от гражданската квота на “Продължаваме промяната” Благовеста Кенарова разкритикува остро внесения от екипа на Терзиев доклад за смяна на обслужващата банка. Кенарова, която има над 20 години години опит в банка, разказа как лично се е опитала да повлияе върху подготовката на по-добър доклад, но зам.-кметът на Столична община по финансите Иван Василев ѝ казала ''Бегай от тука, бе''. Тя изложи серия от аргументи за ниското качество на доклада и разказа как не е постигнала нищо в опит да го подобри.

След това въпросният Василев написа във Фейсбук, че желае да напусне поста зам.-кмет по финансите, като публично не изтъкна конкретни причини. Той обеща да остане на поста до разрешаване на казуса, свързан със смяната на обслужващата банка на общината.