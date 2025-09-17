Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Кметът Терзиев обвини ИТН в безобразен лобизъм за небостъргачите

Внесоха проект в интерес на частни инвеститори, обяви той

Днес, 09:00
Васил Терзиев
bTV
Васил Терзиев

Безобразен и лобистки. Така столичният кмет Васил Терзиев определи внесения от депутати на ИТН проект за изменение на закона за устройството и застрояването на Столична община, предвиждащ максималната височина на сгради в близост до метростанции да бъде увеличена от 100 на 125 метра.

Депутати на ИТН внесоха скандален проект за презастрояване на София
Скандален проект за изменение на закона за устройството и застрояването на Столична община са внесли депутати от партия "Има такъв народ".
СЕГА
07 Септ. 2025

Пред bTV, където бе гост по случай празника на София, Терзиев разви виждането си по спорния казус:

"Не може ти да внасяш законопроект, който е ключов за това как да изглежда градът ти, без да се го обсъдил с кмет, с главен архитект, с общински съвет. С никой! И говорим за местно самоуправление. Какво местно самоуправление, когато всеки ремонтира, или поне се опитва да ремонтира подобни закони, които касаят застрояването на този град. Това е изцяло лобистки закон", изтъкна Терзиев.

На въпрос кой, според него има интерес от подобни промени кметът посъветва да се види картата на блогъра Боян Юруков с посочените на нея проекти, за да се видят "всичките тези инвеститори, които имат интерес това да се случи".

Той обаче отказа да назове дори и един такъв инвеститор, но не отрече, че в списъка има и извесни личности и хора със знакови прякори, като каза, че "не е само един".

"Те са много, да ви ги изброя по списък ли. Абсолютно смятам, че ИТН го прави в интерес на тези инвеститори. Става дума за много голям икономически ефект от подобна поправка."

Въпреки това Терзиев не каза еднозначно дали е за или против подобна промяна. Само добави: 

"Моето становище е, че не може някой да внася подобен законопроект, без тва да е обсъдено в доста по-широк формат, без да е премислено какъв е ефектът. Тук не става дума дали е 125 или 150 метра, а че трябва да бъде дискутирано с онези, които са най-цаинтересовани това да е един добър закон. Когато ти [ИТН] носиш някаква законодателна инициатива е редно ти да ангажираш другите. Пак казвам - безобразен лобистки закон. Ние имам визия и когато придвижим законовите промени, които ние си представяме, ще направим широко обсъждане. Тези закони трябва да се пипат внимателно, а не да се ремонтират на коляно." 

Терзиев говори и за кадровите промени в неговата администрация, които "са нещо нормално и те няма да спрат". "Доволен съм от екипа, който съм събрал", добави той.

На въпрос за оставката на зам.-кмета по финанси Иван Василев, той отвърна мъгляво, че напускането му е било общо решение да се разделят, защото така са преценили. И добави, че по-важният въпрос е кой е Георги Клисурски, който от 10 септември пое ресор „Финанси и здравеопазване“ - какви са неговите приоритети и каква експертиза има.

Въпросният Клисурски напусна ПП през юни, но Терзиев го защити с думите: „Никой не е имал резервации към Клисурски и неговите намерения. За мен той е професионалист. Съдете по резултатите, а не по клюкарските теми“.  

„Управлявам София с чудесен екип и с подкрепата на ПП и ДБ, разчитаме и на гласовете на „Спаси София“. От самото начало не сме имали мнозинство. Научили сме се да бъдем по-добри в обясненията и да си свършваме по-добре „домашното“. Доволен съм от хората в нашата група“, добави той.

Столичният кмет каза още, че смяната на Общинска банка като обслужваща на общината върви по план и "до края на месеца и това ще бъде отметнато", като "промяна в таксите за гражданите няма да има“. 

Терзиев анонсира, че има фаворит за поста и скоро ще обяви кой ще бъде новият заместник-кмет на София по транспорт. Той каза също така, че от следващия месец ще е много трудно да се изплащат увеличените с 300 лв. заплати в градския транспорт. "От догодина това нещо ще струва 145 млн. лв. годишно, но за съжаление няма да реши който и да е от проблемите, които говорихме месеци по-рано", добави той.  

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Васил Терзиев

Още новини по темата

Училищата в София ще решат сами дали да учат на 17 септември
10 Септ. 2025

Денков: Глупости са идеите на Борисов за общ кандидат-президент
09 Септ. 2025

Двама нови зам.-кметове се появиха в екипа на Васил Терзиев
09 Септ. 2025

Васил Терзиев и МРРБ влязоха в остър спор за забавени плащания
29 Авг. 2025

Кметът на София подкрепи митинг на опозицията в Турция
28 Авг. 2025

София ще избира нова обслужваща банка от 4-те най-големи у нас
13 Авг. 2025

Васил Терзиев остана без козове в ръката
06 Авг. 2025

Васил Терзиев губи ключов зам.-кмет след фиаското с Общинска банка

31 Юли 2025

Общинска банка сама поиска да не работи със София

29 Юли 2025

Кметът на София влезе в конфликт с Асен Василев за Общинска банка

24 Юли 2025

Опитът за смяна на Общинска банка в София доведе до скандал в ПП

23 Юли 2025

Васил Терзиев се препъна за смяната на Общинска банка
22 Юли 2025

Кметът Терзиев постави ултиматум на държавата за парк "Врана"

07 Юли 2025

Васил Терзиев: Трябва да има платено паркиране и за 15 минути
06 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: "Луди" написаха 2 млн. думи история - на хартия, да остане
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завесата се спуска над епохата на Доган
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар