Кметът Терзиев обвини ИТН в безобразен лобизъм за небостъргачите

Безобразен и лобистки. Така столичният кмет Васил Терзиев определи внесения от депутати на ИТН проект за изменение на закона за устройството и застрояването на Столична община, предвиждащ максималната височина на сгради в близост до метростанции да бъде увеличена от 100 на 125 метра.

Депутати на ИТН внесоха скандален проект за презастрояване на София Скандален проект за изменение на закона за устройството и застрояването на Столична община са внесли депутати от партия "Има такъв народ".

Пред bTV, където бе гост по случай празника на София, Терзиев разви виждането си по спорния казус:

"Не може ти да внасяш законопроект, който е ключов за това как да изглежда градът ти, без да се го обсъдил с кмет, с главен архитект, с общински съвет. С никой! И говорим за местно самоуправление. Какво местно самоуправление, когато всеки ремонтира, или поне се опитва да ремонтира подобни закони, които касаят застрояването на този град. Това е изцяло лобистки закон", изтъкна Терзиев.

На въпрос кой, според него има интерес от подобни промени кметът посъветва да се види картата на блогъра Боян Юруков с посочените на нея проекти, за да се видят "всичките тези инвеститори, които имат интерес това да се случи".

Той обаче отказа да назове дори и един такъв инвеститор, но не отрече, че в списъка има и извесни личности и хора със знакови прякори, като каза, че "не е само един".

"Те са много, да ви ги изброя по списък ли. Абсолютно смятам, че ИТН го прави в интерес на тези инвеститори. Става дума за много голям икономически ефект от подобна поправка."

Въпреки това Терзиев не каза еднозначно дали е за или против подобна промяна. Само добави:

"Моето становище е, че не може някой да внася подобен законопроект, без тва да е обсъдено в доста по-широк формат, без да е премислено какъв е ефектът. Тук не става дума дали е 125 или 150 метра, а че трябва да бъде дискутирано с онези, които са най-цаинтересовани това да е един добър закон. Когато ти [ИТН] носиш някаква законодателна инициатива е редно ти да ангажираш другите. Пак казвам - безобразен лобистки закон. Ние имам визия и когато придвижим законовите промени, които ние си представяме, ще направим широко обсъждане. Тези закони трябва да се пипат внимателно, а не да се ремонтират на коляно."

Терзиев говори и за кадровите промени в неговата администрация, които "са нещо нормално и те няма да спрат". "Доволен съм от екипа, който съм събрал", добави той.

На въпрос за оставката на зам.-кмета по финанси Иван Василев, той отвърна мъгляво, че напускането му е било общо решение да се разделят, защото така са преценили. И добави, че по-важният въпрос е кой е Георги Клисурски, който от 10 септември пое ресор „Финанси и здравеопазване“ - какви са неговите приоритети и каква експертиза има.

Въпросният Клисурски напусна ПП през юни, но Терзиев го защити с думите: „Никой не е имал резервации към Клисурски и неговите намерения. За мен той е професионалист. Съдете по резултатите, а не по клюкарските теми“.

„Управлявам София с чудесен екип и с подкрепата на ПП и ДБ, разчитаме и на гласовете на „Спаси София“. От самото начало не сме имали мнозинство. Научили сме се да бъдем по-добри в обясненията и да си свършваме по-добре „домашното“. Доволен съм от хората в нашата група“, добави той.

Столичният кмет каза още, че смяната на Общинска банка като обслужваща на общината върви по план и "до края на месеца и това ще бъде отметнато", като "промяна в таксите за гражданите няма да има“.

Терзиев анонсира, че има фаворит за поста и скоро ще обяви кой ще бъде новият заместник-кмет на София по транспорт. Той каза също така, че от следващия месец ще е много трудно да се изплащат увеличените с 300 лв. заплати в градския транспорт. "От догодина това нещо ще струва 145 млн. лв. годишно, но за съжаление няма да реши който и да е от проблемите, които говорихме месеци по-рано", добави той.