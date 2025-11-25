Медия без
Камиони и кранове изненадващо влязоха в храма "Света София" в Истанбул

Реставратори и духовници изразиха безпокойство

Днес, 06:44
Снимка на тежката техника в храма
Туитър
Снимка на тежката техника в храма

Духовници и реставратори от Турция изразяват безпокойство от начина на провеждане на реставрационните дейности в храма "Света София" в Истанбул, след като в социалните мрежи се разпространиха кадри, показващи камиони и кранове, паркирани вътре в историческата сграда, съобщи сайтът "Тюркийе тудей".

От 2023 г. "Света София" е обект на мащабни реставрационни дейности, които целят да подсилят и консервират над 14-вековната сграда, като по думите на министъра на културата и туризма на Турция Мехмет Нури Ерсой това е "най-всеобхватната реставрация на обекта досега".

От април т.г. усилията на реставраторите са фокусирани най-вече върху подсилването на централния купол на сградата както отвътре, така и отвън. През последните дни в социалните мрежи в Турция се появиха кадри, показващи тежки камиони и кранове, паркирани вътре в "Света София" в рамките на реставрационните дейности.

Снимките предизвикаха въпроси относно начина на извършване на реставрацията и предизвикаха безпокойство сред духовници и реставратори от страната, предаде БТА.

По думите на реставратор, поискал анонимност, на снимките се забелязва, че под камионите са поставени платна за разпределяне на тежестта, които не са достатъчно дебели, за да предпазят пода на сградата от тежестта на машините. Освен това експертът подчертава, че вибрациите, които двигателите на камионите произвеждат, могат да предизвикат микропукнатини по фасадата и купола на историческата сграда.

Мюсюлмански духовник, говорил пред "Тюркийе тудей" при условие за анонимност, също споделя опасенията си от реставрационните дейности, като посочва, че подът на "Света София" не е изграден от солиден единен пласт, а по-скоро представлява съвкупност от различни камъни, ниши, крипти и мозайки, които лесно могат да бъдат деформирани от тежестта на вкараните в обекта камиони. Според духовника деформирането на пода на сградата може да доведе и до разместване на цялата ѝ конструкция.

"Света София", която е определена от ЮНЕСКО като паметник с общочовешка ценност, е служила като църква в продължение на 916 г. След превземането на Константинопол през 1453 г. от войските на османския султан Мехмед Втори (Завоевателя) е превърната в джамия. С декрет на Ататюрк и решение на Министерския съвет през 1934 г. е превърната в национален музей. Като такъв тя остава до преди 5 години.

На 10 юли 2020 г., с решение на Държавния съвет е отменен статутът ѝ на музей и същия ден с указ на турския президент Реджеп Тайип Ердоган "Света София" отново е отворена като джамия.

 

