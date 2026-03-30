Лошото време отмени множество полети на малкото летище в Истанбул

Днес, 09:26

Неблагоприятните метеорологични условия и намалената видимост в Истанбул нарушиха въздушния трафик в неделя, принуждавайки много самолети, които не можаха да кацнат на летище "Сабиха Гьокчен", да се пренасочат към летище "Истанбул", докато авиокомпаниите отмениха десетки полети, предаде Turkiye today, цитиран от Фокус.

Това е малкото летище в турския мегаполис, където кацат основно нискотарифните и вътрешните полети.

AJet обяви, че 51 полета, планирани за неделя, 29 март, са отменени. Pegasus Airlines също обяви, че 76 полета, излитащи от и кацащи на летище "Сабиха Гьокчен", са отменени заради неблагоприятни метеорологични условия в Истанбул. Валежите, засегнали града и засилващи се в някои райони, намалиха видимостта и повлияха негативно на полетите.

Самолети, опитващи се да кацнат на летище "Сабиха Гьокчен", бяха принудени да кръжат във въздуха за продължителни периоди, а някои самолети бяха пренасочени към близки летища, поради ограничения в горивото. Много самолети, принадлежащи на Pegasus и AJet, бяха пренасочени към летище "Истанбул".

