Турция поиска поне 1000 години затвор за Нетаняху

Турската прокуратура поиска доживотен затвор и присъди от 1102 години до 4596 години за израелския премиер Бенямин Нетаняху и още 34 души - членове на правителството и военното ръководство на Израел, съобщи вестник „Хюриет“.

Турция обвинява израелските граждани в престъпления срещу човечеството, геноцид, лишаване от свобода, жестоко отношение към членовете на хуманитарния флот „Сумуд“, увреждане на имущество, грабеж и задържане на превозни средства.

Искът е внесен в Главната прокуратура на Истанбул от редица граждански организации и юристи. Те настояват за издаване на заповеди за арест, като се позовават на турското наказателно законодателство, което позволява преследване на престъпления срещу човечеството, извършени в чужбина.

Освен премиера Бенямин Нетаняху, в списъка фигурират имената на министъра на отбраната Йоав Галант, началника на генералния щаб Херци Халеви и други висши офицери и политици.

Изключително високите срокове на лишаване от свобода (над 4000 години) са специфичен юридически подход в Турция, при който наказанията за всяко отделно престъпление и всяка отделна жертва се сумират. Това подчертава мащаба на обвиненията.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган многократно е наричал Израел „терористична държава“ и е сравнявал действията на Нетаняху с тези на исторически диктатори. Ходът на прокуратурата засилва дипломатическото напрежение между двете страни, които в момента практически нямат активни дипломатически отношения на високо ниво.

Въпреки че е малко вероятно тези присъди да бъдат изпълнени физически (освен ако обвиняемите не попаднат под турска юрисдикция), те служат като правен инструмент, който Турция може да използва в международни форуми като Международния наказателен съд в Хага.

Нетаняху и МВнР на Турция размениха реплики:

Нетаняху: „Под мое ръководство Израел ще продължи борбата срещу терористичния режим на Иран и неговите съюзници, за разлика от Ердоган, който ги успокоява, а своите кюрдски граждани убива“

МВнР на Турция: „Нападките срещу нашия уважаван президент от страна на израелски официални лица, придружени от необосновани, нагли и лъжливи обвинения, са резултат от недоволство, предизвикано от фактите, за които ние говорим на всички форуми“.