Най-малко двама полицаи са разположени във всяко училище в Турция след случаите със стрелба в училища в окръзите Кахраманмараш и Шанлъурфа тази седмица, съобщава информационният сайт „Тюркийе тудей“, предаде БТА.

Мярката бе обявена след извънредно заседание на тема сигурността в училищата, свикана от министрите на вътрешните работи и на образованието. В срещата участваха валиите на всичките 81 окръга на Турция, началниците на полицията във всеки от окръзите, командирите на жандармерията и директорите на районните управления по образование.

Осем ученици и един учител загинаха, а 13 души бяха ранени, след като вчера 14-годишен ученик откри огън в училище в Кахраманмараш. Днес бе съобщено, че жертвите на стрелбата са нараснали до 10.

Ден по-рано 19-годишен бивш ученик на училище в Шанлъурфа също нахлу и стреля в учебното заведение, при което рани 16 души.

И в двата случая стрелците се самоубиха.

На извънредната среща, посветена на сигурността в училищата, е било обсъждано как са се случили нападенията в Кахраманмараш и Шанлъурфа, първоначалната реакция, капацитетът за координация между институциите и сигналите за риск преди атаките. Направен е преглед на процедурите за сигурност във и около училищата, за достъп до учебните заведения, включително на посетители, контрол на периметъра, камерите за наблюдение, маршрутите на училищните автобуси и зоните, в които се събират ученици.

След стрелбата в Кахраманмараш Министерството на вътрешните работи веднага е засилило мерките за сигурност във всички образователни институции в Турция, посочва „Тюркийе тудей“. Най-малко двама полицаи са разположени на входовете на всяко училище и районите около учебните заведения, а допълнителните екипи са поставени в състояние на готовност.

Днес бяха погребани жертвите на стрелбата в Кахраманмараш - осем деца на възраст 11 години, допълва Асошиейтед прес. Учителката по математика Айла Кара (55 г.) също бе погребана.

Бащата на 14-годишния стрелец от Кахраманмараш го е закарал в началото на седмицата на полигон, където го е учил да стреля. Това става ясно от показанията му пред разследващите, цитирани от турската „Ен Ти Ви“ (NTV).

След трагичния случай бащата на извършителя също беше задържан. Той е бивш служител в областта на сигурността, а оръжията, които синът му е използвал в училището, са негови. Става дума за пет пистолета и седем пълнителя.

Бащата е заявил, че два дни преди инцидента е бил на полигона със сина си, за да проведат тренировка по стрелба.

„Отивайки на полицейския полигон този понеделник, стрелях с личното си оръжие. Накарах и сина ми да стреля няколко пъти. Показах му мишената отсреща, казах му, че с оръжието не се стреля безцелно и че трябва да бъде набелязана цел“, е заявил бащата.

Двамата са си направили снимки за спомен. След това е научил, че той ги е показал и на приятелите си.

Бащата е потвърдил, че използваните оръжия са негови. Обяснил е, че са били заключени и не знае как синът му се е домогнал до тях.

„Проявяваше интерес към оръжията. Понякога казваше, че приятелите му са стреляли. За да не го пречупя, се опитах да го науча. Целта ми не беше да го накарам да направи нещо такова“, е казал бащата пред разследващите.

Той е обяснил също така, че синът му е имал интерес към игри, в които има сражения.

„Когато влизах в стаята му, постоянно играеше игри. Аз не говоря английски, но той владееше много добре езика. Влизаше в много страници за игри и сайтове като цяло. Не знам какво е правил в тях и в какво е участвал“, е казал още бащата.

При консултация с психолог специалистът е казал, че не вижда нещо необичайно. По думите му момчето е имало проблеми с пубертета и изпитите.

Според агенция ИХА 14-годишното момче е ходело от два месеца на психолог, като последното му посещение при него е било преди три седмици.