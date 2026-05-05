В Турция цигари ще се продават срещу лична карта

Южната ни съседка е световен вицешампион по тютюнопушене

05 Май 2026
Турците са страстни пушачи.
Турция ще въведе изискване за продажба на тютюневи изделия само след представяне на лична карта, съобщи заместник-министърът на здравеопазването на Турция Шуайип Биринджи.  Мярката трябва да ограничи достъпа на непълнолетни до вредната стока и като цяло да намали пушенето.  

Турция е световен вицешампион по употреба на тютюневи изделия (№ 1 е Индонезия). В южната ни съседка на пушач се падат по 17 цигари дневно, според данни, представени от Биринджи на конгрес за здравето, предава БТА. И още стряскаща информация - разходите на турските домакинства за тютюневи изделия възлизат на 15 милиарда турски лири годишно (283,4 милиона евро), а щетите от пожари, причинени от неизгасени фасове, са за около 75 млн. евро. 

„Въпреки всички тези негативни аспекти употребата на тютюневи изделия продължава да нараства, и значително при младите хора, коментира Биринджи. Според него ниските цени на цигарите в страната допринасят за голямото потребление. 

