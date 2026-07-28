Синдикатите поискаха по-дълга коледна ваканция за учениците

Коледната ваканция да е по-дълга от предложеното от просветното министерство. Вместо само от 24 декември до 3 януари почивката за учениците за коледните и новогодишни празници да бъде между 23 декември и 8 януари. За това настояват от синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа", откъдето заявяват, че предложението им е подкрепено от 96,7% от учителите и заинтересованите страни, до които са се допитали.

Като аргументи те привеждат благополучието на учениците и учителите, превенцията на зимната заболеваемост и съхраняването на семейните и културните традиции. "По-дългата почивка ще допринесе за възстановяване след интензивния учебен период, като поставя грижата за участниците в образователния процес сред водещите критерии при изготвянето на учебния календар. Тя има и разумна превантивна и организационна стойност в условията на повишена зимна заболеваемост, като може да ограничи отсъствията и затрудненията в учебния процес след празниците", казва прдседателят на синдиката Юлиян Петров. И добавя, че предложението дава възможност за отбелязване на значими български празници като Йордановден и Ивановден, подкрепяйки семейната, културната и националната идентичност.

Само 9% от участниците в актуално изследване на синдиката, провело се през последната седмица, смятат, че учебното време е фактор за качество. Останалите 90,5% са категорични, че механичното увеличаване на учебното време не води до качествени резултати. 95% от анкетираните смятат, че включването на почивните и празничните дни в категорията „ваканции“ не е релевантно, не мотивира учениците и учителите и създава илюзия за ваканции, които не съществуват. 95,8% твърдят, че българските образователни институции не са приспособени за работа при температури над 28 градуса. В този смисъл според синдиката проектът на МОН за график на учебното време страда от голям дефицит - не отчита глобалните климатични промени и че през юни ученици и учители понякога работят в нечовешки условия при над 35-градусови температури.

От синдиката заявяват, че образованието ни няма нужда от повече учебни дни, часове и секунди, а от по-добро образование чрез цялостна реформа на философиите. "Българските ученици и сега учат около 180 учебни дни, което е над средното за много европейски държави. В същото време националните и международните изследвания и националните резултати показват, че проблемите са свързани с претоварените учебни програми, липсата на дисциплина, административната тежест, абдикацията на много родители от възпитанието и липсата на отговорност, ниската мотивация и недостатъчните практически умения, а не с броя на учебните дни. Очевидно да се гони качество чрез „повече време“, вместо чрез по-добра организация и съдържание, е като да се пълни бъчва без дъно", казват оттам.