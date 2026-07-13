Наши ученици завюваха 5 медала на Международна олимпиада по физика

МОН Нашите ученици спечелиха 5 медала на Международната олимпиада по физика, в която са участвали 370 ученици от 87 държави.

Български ученици спечелиха пет медала от 56-ата Международна олимпиада по физика (IPhO), която се проведе в Букараманга, Колумбия, съобщиха от МОН.

Конкуренцията е била оспорвана – включили са се 370 участници от 87 държави. Олимпиадата се проведе в два кръга, като на първия учениците се състезаваха върху една експериментална задача, а на втория кръг - върху три теоретични.

Сребърни медали спечелиха Светослав Арабов (10. клас, МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна), Йордан Петков (10. клас, Американски колеж в София), Александър Николов (12. клас, ПЧМГ) и Мирослав Драганов (10. клас, ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – Бургас).

Бронзов медал завоюва Петър Попов (12. клас, ПМГ „Яне Сандански“ – Гоце Делчев).

Ръководители на националния отбор са проф. дфн Мирослав Абрашев и доц. д-р Нено Тодоров от Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Международна олимпиада(IPhO) е най-престижното международно състезание по физика за ученици. Провежда се от 1967 г., а България е сред страните основателки и участва във всички нейни издания досега. "Това е най-доброто представяне на националния ни отбор! И въпреки че този път малко не ни достигна за златно отличие, общият резултат е феноменален – четири сребърни и един бронзов медал, които ни нареждат сред абсолютния световен елит!", се казва в коментарите във фейбук.