Зоопаркът и Витоша стават класни стаи за децата през лятото

Столична община отпуска 350 хил. евро за летни занимания на учениците до 4. клас

Днес, 06:40
Деца от 1 до 4 клас в София ще могат да рисуват, танцуват и спортуват по програмите на СО.
Деца от 1 до 4 клас в София ще могат да рисуват, танцуват и спортуват по програмите на СО.

Столична община ще инвестира 350 хил. лв. за летни занимания на учениците от 1 до 4. клас. Това става ясно от две програми на общината, по които децата ще ходят на Витоша, ще посещават музеи, галерии, Зоологическата градина, ще спортуват, танцуват и т.н.

И през 2026 г. продължава изпълнението на общинската програма "Лятна грижа". Бюджетът й е 150 хил. евро, с които ще се осигури дневна грижа за ученици от 1. до 4. клас от 1 юни до 17 юли. Програмата ще се реализира в одобрени столични общински училища, които следва да кандидатстват с проекти. Подборът им ще става по реда на кандидатстване до изчерпване на бюджета.

Училищата трябва да имат просторен двор със сенчести зони, възможност за зелена класна стая, разработена програма по дни и дейности и достатъчно на брой учители (минимум двама от училище). Освен тях по програмата следва да бъдат наети и студенти от 2-4 курс по педагогика, музика, физическо възпитание и др. Допустимо е участие на студенти и преподаватели от НСА, НХА и НАТФИЗ, както и външни специалисти - спортни клубове, актьори, художници и др.

Максимално финансиране за една група, за която може да кандидатства училище, е: до 5000 евро. В тях се включват и възнагражденията за учители по допълнителен трудов договор (4 ч. дневно), които ще са 572 евро месечно, заедно със 133 евро за осигуровки, а за студентите по срочен трудов договор (8 ч. дневно) - 766 евро месечно (и 178 евро осигуровки). За деца от семейства в уязвимо социално положение разходите могат да бъдат поети от Столична община при представяне на служебна бележка за доходите по местоживеене.

Учениците ще са в групи от 10 до 20 деца. За тях ще има ежедневни спортни активности на открито и закрито, занимания по танци, образователни игри, посещения на театри, кина, музеи, галерии, паркове и Зоологическата градина, творчески работилници, участие в културни фестивали, срещи с изявени личности, както и дейности, свързани с пътната безопасност. Децата могат да посетят Музейко, Националния политехнически музей, музея "Земята и хората", Природонаучния музей, да участват във Фестивала на книгата или в образователна игра с маршрут и куиз на тема: "Български революционери и хора на духа" в Борисовата градина.

Сред предложенията за дейности са още посещение във Военна академия, в Столичната библиотека, в Софийския зоопарк, ще могат да отидат на театър за среща с актьори, да направят карта на безопасния път до училище, да моделират, рециклират и др. Ежедневно ще има и спортни занимания - въже, федербал, фризби, мини футбол, баскетбол и др. Учениците могат да участват в "Олимпиада на приятелството, в инициативи Добро дело", в ориентиране и походи в парк и т.н. 

 

Витоша става класна стая на открито

Другата програма - "Летни детски лагери 2026 - Витоша на децата" (с бюджет от 200 хил. евро) - ще се проведе от 1 юни до 15 септември 2026 г. с деца от предучилищните групи и ученици от 1. до 4. клас в общинските училища. По нея децата ще се включват в планински преходи, спортни игри и занимания, които ги запознават с богатството на Природен парк "Витоша". Те ще откриват повече за растенията и животните, ще учат как да пазят природата и ще изграждат умения за работа в екип, взаимопомощ и самостоятелност. Програмата включва и важни уроци за безопасно поведение в планината, както и основни умения за ориентиране и движение в на открито сред природата.

В момента е отворена процедура за кандидатстване от туроператори, турагенти и спортни и туристически организации, които желаят да се включат в реализирането на лагерите. Кандидатите трябва да бъдат вписани в Националния туристически регистър, да имат опит в организиране на детски лагери или сходни дейности и необходимия капацитет за работа с деца в природна среда. Срокът за кандидатстване е до 20 април 2026 г. Условията и необходимите документи  могат да бъдат намерени на официалния сайт на Столична община.Инициативата осигурява равен достъп за всички деца, включително и за тези от социално уязвими групи.

