Идват 9 млн. евро от ЕС за образователни маршрути за учениците

Училищата могат да кандидатстват до 2 май

Днес, 13:57
По проекта учениците ще могат да посещават културни, исторически и природни обекти, музеи, театри, резервати и други образователни пространства.

Министерството на образованието започна първата кампания за кандидатстване на държавни и общински училища по проекта "Образователни маршрути в България", финансиран по програмата "Образование" 2021-2027 г. на ЕС, съобщават от МОН в сайта си.

Е-платформата за кандидатстване вече е активна и дава възможност на училищата да подават онлайн формуляри за участие в дейностите по проекта. Поканата е публикувана на интернет страницата на МОН, както и в електронната платформа на проекта. Срокът за кандидатстване е до 2 май 2026 г. или до изчерпване на финансовия ресурс по първата покана, който е в размер на 9 000 035 евро.

Проектът е насочен към ученици от 1. до 11. клас и дава възможности за участие в образователни маршрути в страната, чрез които ученето се извежда извън класната стая и се свързва с реална среда. Дейностите включват посещения на културни, исторически и природни обекти, музеи, театри, резервати и други образователни пространства. Целта на проекта е да повиши мотивацията за учене и да насърчи развитието на ключови умения у учениците чрез преживяване, активно участие и прилагане на междупредметни връзки и неформални методи на обучение.

Проектът надгражда постигнатото по национална програма "България - образователни маршрути", разширявайки възможностите за достъп на учениците до качествени образователни дейности извън училищната среда, поясняват от МОН. Тазгодишната национална програма е с бюджет от около 1.7 млн. лв. По нея е планирано разширяване на обхвата на проведените учебни часове в културни и научни институти, както и образователни маршрути. Предвидена е нова дейност, по която ще могат да се закупуват с общо 150 хил. евро "образователни материали и ресурси за популяризиране на българските традиции, бит, култура и история", които да подпомагат ученето чрез преживяване.

 

 

Ключови думи:

образователни маршрути, български ученици

Още новини по темата

Идват 9 млн. евро от ЕС за образователни маршрути за учениците
08 Апр. 2026

Области Бургас и Добрич също обявиха грипна епидемия
19 Яну. 2026

Учениците ще имат пет дълги уикенда този срок
05 Яну. 2026

Просветният министър: Ученици от някои общности ходят на училище с ножове
22 Окт. 2025

Прекъснаха гледането на мярката на 15-годишния, убил свой връстник в мола
21 Окт. 2025

Наши ученици спечелиха 5 медала от олимпиада по информатика
04 Септ. 2025

Наши ученици завоюваха международни отличия по икономика
08 Авг. 2025

Над 1600 са свободните места за гимназиите в София
25 Юли 2025

МОН предлага 12 дни почивка за учениците по Коледа
23 Юли 2025

СМГ и Немската гимназия са лидери и след 2-ро класиране в гимназиите
22 Юли 2025

Наши ученици завоюваха бронзови медали по физика
09 Юли 2025

Над 2000 занимания ще има за децата през лятото

24 Юни 2025

Учениците са натрупали по 48 извинени отсъствия за срока
12 Май 2025

"Разкрепостените" учители са ключът към училищата на бъдещето

22 Апр. 2025

