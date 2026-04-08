Идват 9 млн. евро от ЕС за образователни маршрути за учениците

Министерството на образованието започна първата кампания за кандидатстване на държавни и общински училища по проекта "Образователни маршрути в България", финансиран по програмата "Образование" 2021-2027 г. на ЕС, съобщават от МОН в сайта си.

Е-платформата за кандидатстване вече е активна и дава възможност на училищата да подават онлайн формуляри за участие в дейностите по проекта. Поканата е публикувана на интернет страницата на МОН, както и в електронната платформа на проекта. Срокът за кандидатстване е до 2 май 2026 г. или до изчерпване на финансовия ресурс по първата покана, който е в размер на 9 000 035 евро.

Проектът е насочен към ученици от 1. до 11. клас и дава възможности за участие в образователни маршрути в страната, чрез които ученето се извежда извън класната стая и се свързва с реална среда. Дейностите включват посещения на културни, исторически и природни обекти, музеи, театри, резервати и други образователни пространства. Целта на проекта е да повиши мотивацията за учене и да насърчи развитието на ключови умения у учениците чрез преживяване, активно участие и прилагане на междупредметни връзки и неформални методи на обучение.

Проектът надгражда постигнатото по национална програма "България - образователни маршрути", разширявайки възможностите за достъп на учениците до качествени образователни дейности извън училищната среда, поясняват от МОН. Тазгодишната национална програма е с бюджет от около 1.7 млн. лв. По нея е планирано разширяване на обхвата на проведените учебни часове в културни и научни институти, както и образователни маршрути. Предвидена е нова дейност, по която ще могат да се закупуват с общо 150 хил. евро "образователни материали и ресурси за популяризиране на българските традиции, бит, култура и история", които да подпомагат ученето чрез преживяване.