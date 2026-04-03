20-те евро за гориво за април ще са по нови правила

20-те евро за гориво през следващите месеци ще се плащат по нови правила, съобщи социалният министър Хасан Адемов във Варна, цитиран от Би Ти Ви. Промяната е в условията за цените, които трябва да бъдат достигнати, за да се активира компенсацията.

Първото плащане се предостави, след като беше регистриран тридневен период, през който средната цена на дребно на бензин А95 или газьол (дизелово гориво) е равна или над 1,60 евро на литър. За следващите плащания вече ще се взема предвид цената на средномесечна база. Ако тя надвиши 1,60 евро средно за цял месец, механизмът за подкрепа ще се включва автоматично. На въпрос защо се прави тази промяна, министър Адемов обясни, че причината е в динамиката на цените.

Първите два дни на април вече бяха с цени над прага от 1,60 евро, показват данните на НАП.

По последна информация 50 900 души са подали заявления за получаване на 20 евро, а останалите ще получат автоматично парите по сметките си, след като институциите засекат информацията за тях и дали отговарят на условията. Одобрените за първото плащане ще получават пари при ново активиране на компенсацията, без да трябва да кандидатстват отново. Първите суми трябва да се платят след 15 април.

