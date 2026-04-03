20-те евро за гориво за април ще са по нови правила

03 Апр. 2026
Хасан Адемов
БГНЕС
Хасан Адемов

20-те евро за гориво през следващите месеци ще се плащат по нови правила, съобщи социалният министър Хасан Адемов във Варна, цитиран от Би Ти Ви. Промяната е в условията за цените, които трябва да бъдат достигнати, за да се активира компенсацията.

Първото плащане се предостави, след като беше регистриран тридневен период, през който средната цена на дребно на бензин А95 или газьол (дизелово гориво) е равна или над 1,60 евро на литър. За следващите плащания вече ще се взема предвид цената на средномесечна база. Ако тя надвиши 1,60 евро средно за цял месец, механизмът за подкрепа ще се включва автоматично. На въпрос защо се прави тази промяна, министър Адемов обясни, че причината е в динамиката на цените.

Първите два дни на април вече бяха с цени над прага от 1,60 евро, показват данните на НАП.

По последна информация 50 900 души са подали заявления за получаване на 20 евро, а останалите ще получат автоматично парите по сметките си, след като институциите засекат информацията за тях и дали отговарят на условията. Одобрените за първото плащане ще получават пари при ново активиране на компенсацията, без да трябва да кандидатстват отново. Първите суми трябва да се платят след 15 април.

Условията за получаване на 20 евро компенсация за цените на горивата са:

  1. средномесечен брутен доход по-малък или равен на 652,41 евро за 2025 г. (два пъти размера на линията на бедност за 2025 г.), или средномесечен брутен доход за 2024 г. по-малък или равен на 537,88 евро (два пъти размера на линията на бедност за 2024 г.).
  2. кандидатите да притежават моторно превозно средство на свое име, като съсобственик или чрез лизинг, като автомобилът трябва да има валидна застраховка "Гражданска отговорност" за месеца на предоставяне на компенсацията.
Ключови думи:

компенсация за горива

