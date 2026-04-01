Няма да има ново кандидатстване за 20-те евро за гориво

Получилите първия месец автоматично ще получат компенсацията при следващото й активиране

02 Апр. 2026
Засега компенсациите за гражданите ще се платят за един месец.
Pixabay
Първите плащания на 20 евро компенсация за гориво ще започнат след 15 април. Ако мярката бъде активирана и през месец април, гражданите, подали вече заявления през март, ще получат автоматично компенсации, без да се налага да кандидатстват отново, съобщи социалният министър Хасан Адемов. Срокът за кандидатстване приключи на 31 март.

Мярката беше активирана от правителството, след като средната цена на дребно на дизела в страната се задържа на 1,60 евро за литър за трети пореден ден. Над 45 200 заявления бяха подадени. Отделно има и над 1 100 000 души, които могат да получат тази компенсация, без да подават документи, защото имат банкови сметки в Агенцията за социално подпомагане. "След преценката на Националната агенция за приходите дали отговарят на критериите, те ще получат своята компенсация автоматично“, заяви Адемов. Броят на хората с банкови сметки в агенцията е огромен, като се има предвид, че месечни социални помощи получават под 50 000 души, но тук влизат и всички, които получават семейни помощи, включително и детски надбавки.

Условията за получаване на 20 евро компенсация за цените на горивата са:

  1. средномесечен брутен доход по-малък или равен на 652,41 евро за 2025 г. (два пъти размера на линията на бедност за 2025 г.), или средномесечен брутен доход за 2024 г. по-малък или равен на 537,88 евро (два пъти размера на линията на бедност за 2024 г.).
  2. кандидатите да притежават моторно превозно средство на свое име, като съсобственик или чрез лизинг, като автомобилът трябва да има валидна застраховка "Гражданска отговорност" за месеца на предоставяне на компенсацията.
