В НАТФИЗ избухна бунт срещу ректора

Студенти от НАТФИЗ протестираха срещу ръководството на университета, съобщи сайтът offnews.bg, публикувайки видео от протеста. Причината е потенциална процедура по отстраняването на академията от творческия алианс FilmEU, както и "опити за целенасочено дисциплинарно наказване на преподаватели пред етична комисия".

"FilmEU е алианс от филмови университети и висши училища от различни държави в Европа, който дава възможност на студенти да участват в съвместни програми, да организират мобилни обучения и да обменят ценен опит. Участието на НАТФИЗ в последните 2 г. има голяма роля за международното позициониране на България в ресора на кинообразованието в Европа и предполага редица ползи и подкрепа както на институционално, така и на академично ниво за студенти и персонал", обясняват младежите в становище.

"За тези 2 г. обаче, откакто чл. кор. проф. д.ф.н Мирослав Дачев е назначен за ректор на Академията, той не е присъствал на нито едно събрание на висшите служители на Алианса. Ръководството на FilmEU среща фундаментален проблем в това, че всеки път, независимо виртуално или присъствено, проф. Мирослав Дачев изпраща свои заместници, дори и на събрания, предназначени само за ректорите на съответните училища. Въпреки многократните предупреждения, ректорът не се явява лично на среща, насрочена за 22 юни, и това дава повод за неотложни опасения относно големите щети, ресурсни и имиджови, които могат да последват от едно потенциално отстраняване. Това би било сериозен удар по реномето на НАТФИЗ сред партньорите им в Белгия, Ирландия, Португалия, Литва, Естония, Словакия и Дания", пише още в студентската позиция.

Студентите твърдят, че има вълна от недоволство сред почти целия преподавателски състав на факултет "Екранни изкуства", като част от преподавателите му са подали сигнали по съмнения за нарушения към министерство на образованието. "Настоящият ректор отговаря на това с докладването им пред Етична комисия и искане на обяснения с възможност за дисциплинарни наказания, включително уволнение", казват още те.

Вчера, по време на академичен съвет, те са изразили притесненията си в присъствието на Мирослав Дачев. Запознати разказаха пред "Сега", че ректорът е заявил, че до него не е постъпвала официална покана да присъства на въпросната среща на 22 юни, като искането за това не е било входирано по надлежния ред, а е изпратено само до преподаватели от НАТФИЗ, на които той е делегирал права по проекта.

На видеото се вижда как проф. Дачев излиза от заседание на Академичния съвет, а студентите викат силно: "Не ви ли е срам? Защо не отидохте на срещата?". Той остава безмълвен, а вместо него отговаря Лиляна Вълчева, председател на синдикат "Висше образование и наука" към КНСБ и на настоятелството на университета, която обяснява, че това "не му е задължение". По-късно тя посочи, че проектът си има ръководител - зам.-ректорът по международната дейност, който е пряко отговорен за участието на Академията в него, т.е. студентите следва да потърсят информация от него.

Става дума за проф. Елена Тренчева. Студентите обаче твърдят, че проф. Тренчева си върши адекватно работата и е присъствала на всички възможни срещи. Според правилата на FilmEU веднъж годишно има лидерски срещи, на които следва да присъстват именно ректорите. М.г. срещата е била в България, но проф. Дачев отново не е отишъл.

Очаква се днес по-късно от университета и факултета по сценични изкуства, който участва в проекта, да излязат с официална позиция.



Ръководството на НАТФИЗ отговори:



"...Уважаваме правото на всеки студент, преподавател и служител да изразява свободно своето мнение и да упражнява правото си на протест. Същевременно сме длъжни да заявим категорично, че редицата от публично отправени твърдения съдържа неверни внушения, изкривяващи реалните факти. Изрично отхвърляме внушенията, че ръководството на НАТФИЗ не подкрепя участието на Академията в европейския университетски алианс FilmEU.

... Убедени сме, че различията в мненията следва да бъдат решавани чрез диалог, аргументи и уважение към институциите, а не чрез публични внушения, които създават недоверие и поставят под риск репутацията на Академията и интересите на цялата академична общност".