Студенти сезираха премиера Радев за нарушения в НАТФИЗ

Студенти от НАТФИЗ се обърнаха лично към премиера Румен Радев заради натупани проблеми в Академията. В писмо, адресирано още до депутатите и Съвета на ректорите, те поставят редица сериозни въпроси относно институционалното управление в НАТФИЗ, условията за свободен академичен диалог, прозрачността на административните решения и защитата на студентските права.

"Не търсим намеса във вътрешната автономия на висшето училище. Обръщаме се към Вас с молба за институционална оценка дали описаните по-долу практики съответстват на принципите на академичната автономия, доброто управление, отчетността, открития диалог и уважението към студентската и преподавателската общност", казват те.

Сред ключовите въпроси, които младежите повдигат, е участието на НАТФИЗ в европейския университет FILM EU, което в момента е под въпрос. Миналата седмица те протестираха именно заради този риск, тъй като броени дни преди това са били уведомени, че е възможно да започне процедура по извеждането на НАТФИЗ от европейския университетски алианс FilmEU. Причината не е свързана с неизпълнение на проектни или академични дейности, а с липса на достатъчно институционално участие - с други думи, ректорът проф. Мирослав Дачев отказва да се яви на малкото лидерски срещи. Студентите негодуват, че преподаватели от факултет „Екранни изкуства“, изразили критична позиция и подали сигнал до МОН, са били наказани с даване на Етичната комисия. "Това поражда сериозни съмнения дали критичното мнение и подаването на сигнали за нередности се приемат като легитимна част от академичното самоуправление, или като основание за институционален натиск", казват от студентската общност.

Те говорят още за натиск върху студентски протест и ограничаване на свободното им изразяване - през 2025 г., когато са били призовавани да отменят планиран протест с аргументи, че той ще навреди на Академията, а в последствие обвинени, че носят отговорност за не получаването на допълнително финансиране за НАТФИЗ от МОН. "Допълнителна тревога будят твърденията, че протестиращи студенти са били заснемани от служители на Академията, което създава усещане за наблюдение и възпиране на свободното изразяване", допълват студентите, като съобщават и за липса на прозрачност относно начисляваните сметки за електроенергия в общежитието на Академията, плащани по по-виска тарифа, както и за административна намеса, довела до прекъсване на текущ учебен процес по време на работа по задължителен учебен модул, без необходимата координация с преподавателите.

"Изложените по-горе случаи не представляват изолирани инциденти. Разгледани заедно, те очертават модел на управление, характеризиращ се с липса на диалог, недостатъчна прозрачност, отказ от поемане на отговорност и ограничаване на свободното изразяване в академичната общност", казват студентите и призовават премиера да изрази публично становище по казуса.

Подкрепа

От факултет "Екранни изкуства" вчера решиха да подкрепят протеста на студентите, тъй като смятат мълчанието в настоящата ситуация за несъвместимо с ролята, която са поели като преподаватели. Те признават, че са застанали зад проф. Дачев в избора му за ректор, но именно защото са му дали доверието си, чувстват отговорност да заявявт публично несъгласието си с начина, по който тази позиция се използва днес - при липса на диалог, прозрачност и отчетност спрямо студентите и преподавателите. "Ние носим отговорност както за качеството на обучението, така и за средата, в която то се случва. Не можем да преподаваме честност, гражданска позиция и уважение към диалога, ако институцията, в която работим, не ги прилага на практика спрямо собствените си студенти", казват те.

Куриози

На фона на напрежението в НАТФИЗ тече и позициониране на различните играчи във висшето образование. На сайта на Академията бе публикувано становище от Управителния съвет на Сдружението на държавните висши училища, което се обръща към ректора Дачев и му заявява безрезервна подкрепа. Ключова подробност е , че въпросното сдружение е председателствано от самия проф. Дачев, т.е. той подкрепя сам себе си в конфликта между него и филмовия факултет, при това наричайки себе си "изтъкнат специалист, учен, преподавател и ръководител с безспорен академичен авторитет, дългогодишен принос към развитието на висшето образование, науката и изкуството, както и личност с изявени морални качества".

Преподаватели отбелязват и странния паралелен ход на синдикалната организация към синдикат "Висше образование и наука" в НАТФИЗ, която по принцип е призвана да брани преподавателите. Въпреки това, синдикатът заявява, че "категорично застава зад действията на легитимно избрания ректор професор дфн Мирослав Дачев - изключително диалогичен социален партньор по КТД, като заявява своето пълно удовлетворение от работата му". Действията на студентите пък са окачествени като лични нападки към ректора. "Е, ако не сте виждали такова чудо - синдикат да защитава работодателя от работниците - ето го", написа във фейсбук преподавател.