Ректорът на НАТФИЗ отказа среща с протестиращите студенти

Вместо да се приближава до решение кризата в НАТФИЗ се задълбочава. Днес за пореден път студенти от театралната академия протестираха срещу ректора на академията Мирослав Дачев, настоявайки за неговата оставка. Той обаче отново отказа среща с тях. Вместо това бе на свикано от него заседание, целящо да разцепи съществуващия Съвета на ректорите и да създаде алтернативно сдружение.

Студентите затвориха движението по улица „Георги Раковски“ в София. Те скандираха "Оставка", "Нашият факултет не е второстепенен, "Аз не съм семестриална такса", и припявайки "О, Миро, чао!" пред сградата на академията, разказа БГНЕС. Недоволството им прерасна в шествие до министерството на образованието и науката и завърши пред сградата на министерството на културата. През това време те символично залепиха устите си в знак на несъгласие с призивите на ръководството да се пази тишина.

Както вече бе съобщено, недоволството на студентите, което е подкрепено и от преподаватели, е заради риск от изключване на НАТФИЗ от европейския алианс FilmEU, за което според тях пряка отговорност носи ректорът, отказващ да отиде на лидерска среща по проекта. Младежите се обърнаха дори до премиера Румен Радев в отворено писмо, в което се говори за натиск върху преподаватели и необосновано увеличение на сметките за електроенергия в общежитията.

За днес в 11:30 ч. бе планирана среща между протестиращите студенти и ректора проф. Дачев. Преди дни обаче студенти обявиха, че са получили писмо от ректора, от което става ясно, че той прави опит да отмени едностранно срещата, насрочена за днес.

"Опитахме се да говорим със секретарката на ректора, която ни каза, че не е тук ректорът. Изгони ни, не желае да бъде записвана, въпреки че е държавен служител. Каза, че няма информация. Т.е. това, което имаме, е поредното мълчание, поредното бягане от отговорност и това е просто жалко. Не може човек, който представлява студентите и отговаря за нас, и трябва да отговаря пред нас да се крие по този наистина, наистина жалък начин", коментира пред БНР един от организаторите на протеста Тони Пенчев.

Деканът на факултета по екранни изкуства доцент Цветелина Цветкова заяви пред БНР, че разговорите със студентите трябва да продължават. "Да искаме диалог, да търсим диалог и студентите, и преподавателите, и непрекъснато ни се отказва такъв. За мене лично причината е необяснима, защото ако всичките тези неща бяха изговорени, щеше да бъде намерено решение и нищо от това нямаше да се случва" заяви тя.

"Ситуацията е доста неприятна. Това означава, че някъде комуникацията се е скъсала. Нещо не сме чули, когато трябва, както трябва. И не мисля, че има нещо в тяхната петиция, което не може да бъде изкомуникирано, разрешено", коментира зам.-ректорът на НАТФИЗ проф. Пенко Господинов по повод исканията на студентите.

Протестиращите заявиха, че ще продължат с демонстрациите, докато исканията им не бъдат чути. Те са били приети от министъра на културата Евтим Милошев, който е разговарял с министъра на образованието проф. д-р Георги Вълчев и с ректора на НАТФИЗ проф. Мирослав Дачев. По информация на Министерството на културата тримата са били единодушни, че създалата се ситуация може да бъде разрешена единствено чрез диалог, предаде dariknews.bg.

ОПИТ

Вместо ректорът на НАТФИЗ да опита да реши проблемите, с тази задача са се нагърбили от Националното представителство на студентските съвети и МОН. Двете страни организират среща за обсъждане на проблемите, довели до напрежението между ръководството на НАТФИ и студенти в Академията на 15 юли, сряда, от 11 ч. в Националния студентски дом.