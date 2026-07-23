Кризата в НАТФИЗ не може да остане зад кулисите

Странни неща стават в НАТФИЗ. Студенти излизат на бунт срещу ръководството на университета заради опасност от изключването им от важен европейски алианс. Ректорът дълго време отказва среща с тях, като през това време обикаля страната с цел създаване на паралелен Съвет на ректорите. Човек би си казал: "вътрешни дрязги" или "поредното разделение" у нас. Проблемите обаче са далеч по-дълбоки. Одит на МОН констатира процедурни и финансови нарушения, които поставят въпроси за управлението на академията.

Защо ректор отказва да отиде на ключова за университета му среща?

В основата на студентското недоволство стои заплахата НАТФИЗ да бъде изключен от престижния европейски университетски алианс FilmEU, в който участват университети от Белгия, Ирландия, Португалия, Литва, Естония, Словакия и Дания. Участието на Академията в него в последните 2 г. има голяма роля за международното позициониране на България в кинообразованието в Европа и предполага редица ползи - осигурява на студентите съвместни програми, международна мобилност и ценно финансиране. По него се създава и първата по рода си за нас съвместна международна бакалавърска програма между 4 държави.

За риска от отстраняване е сигнализирала зам.-ректорът проф. Елена Тренчева, координатор на проектите към FilmEU. Според нея той не идва от слаби академични резултати, а от липса на институционално ангажиране на ректора проф. Мирослав Дачев. Според правилата на алианса веднъж годишно се провеждат лидерски срещи, изискващи личното присъствие на ректорите. За 2 г. на поста си проф. Дачев не е присъствал на нито едно такова събрание - дори когато м.г. домакин е била България. Напрежението ескалира след пропусната ключова среща на 22 юни, което провокира студентите да попитат ректора в упор: "Защо не отидохте?". Отговорът от ръководството е, че поканата не била входирана по "надлежния ред", а проектът си има мениджър. Обясненията на ректора се разминават от писмо на европейския координатор на FilmEU, в което категорично е посочено отсъствието му като единствена причина за кризата.

Финансови нарушения

Част от проблемите започват през 2024 г., когато в Академията са констатирани финансови нарушения по въпросния проект. Те са надлежно описани от министерството на образованието, което одитира университета как управлява публичните средства между 1 януари 2023 г. и 30 септември 2025 г. Одитът е бил предаден през март на ректора, но не е разгледан на Академичен съвет. Част от резултатите от него бяха предоставени на "Сега" след искане по закона за достъп до обществена информация, като в него са отбелязани пропуски, довели до "неправомерни плащания и некоректно счетоводно отразяване на някои от разходите по паралелно изпълнявани проекти за 53 489 евро".

16 997 евро са неправомерно изплатени като хонорари на административен персонал от академията - става дума за главният счетоводител и началникът на отдел "Международна дейност", които са взели съответно 7999 евро и 8998 евро. Въпросните суми обаче са възстановени от двамата служители, след като ръководителят на проекта проф. Елена Тренчева установява, че те са изготвили некоректни отчети за извършената работа между ноември 2023 и октомври 2024 г., без да са одобрени от нея. Други 35 366 евро са посочени като "неправилно осчетоводени разходи по проект FILM EU PLUS", които се отнасят за дейности по проект WIRE, а 1126 евро са възстановени средства от командировки.

"Установените слабости в системата за вътрешен контрол са индикатор за съществуващ риск от двойно финансиране на дейности/услуги/доставки със средства от ЕС и/или налагане на финансови корекции при външен одит, което налага засилването на предварителния и текущия контрол в академията при управление на средства от ЕС", констатират от МОН. И още: "Липсата на разписан ред относно работата на Съвета на настоятелите, както и документи, удостоверяващи проведени заседания и взети решения, не дават увереност за неговото функциониране, което поражда риск относно осъществяването на ефективно и прозрачно управление на академията", пише в доклада на МОН, който дава и съответните препоръки. През април ректорът на НАТФИЗ представя в МОН план за действие с определени срокове и отговорни лица за изпълнението им. Месеци по-рано обаче вече е започнало влошаването на отношенията между ректора и факултет "Екранни изкуства", който изпълнява европроекта FilmEU+. А проф. Тренчева, по думите й, спира да има достъп до кабинета на ректора, в който не е влизала от януари насам.

По един студент в специалност

В Академията са засечени и други нарушения, констатира одитът - като например създаване на клас с много по-малко студенти, отколкото е изискуемият минимум. За 2022/23 г. в специалност "Екранни изкуства и журналистика" например е записан само един студент. През 2023/24 г. е записан само един студент във "Филмово и телевизионно продуцентство", а в специалностите "Филмов и телевизионен дизайн" и "Екранни изкуства и журналистика" - съответно трима и двама студенти. През 2024/25 г. пък режисура за драматичен театър изучават само 3 студенти, а "Екранни изкуства и журналистика" - 1 студент.

"Освен отклонение от вътрешнонормативните изисквания установените случаи на обучение на единични или силно редуцирани групи студенти (от 1 до 3 души) предполагат ангажиране на преподавателски състав, учебна инфраструктура и административен ресурс при значително по-висока себестойност на един обучаван, което създава предпоставки за неефективно използване на бюджетни средства", казват одиторите. И дават препоръка Академичният съвет да разгледа и обсъди тези случаи, като с мотивирано решение обоснове необходимостта от поддържане на класове по специалности с прием под регламентирания.

След излизането на материала асистент от академията се свърза със "Сега" и представи друга информация. Според нея във филмово и тв продуцентство през 2023/24 г. са профилирани 5 студента, във филмов и тв дизайн - 8, във фотография - 2-ма (единият отпада и накрая остава един студент), а в екранна журналистика т.г. нито една от двете години не е профилиран нито един студент и реално няма класове, т.е. нарушението е в специалност фотография и се случва по странни обстоятелства.

Конкурсът с много въпросителни

Преподаватели виждат в конфликта около FilmEU отражение на по-широко напрежение в управлението на академията. Според тях кадрови решения и конкурсни процедури през последните години са довели до сериозни разногласия. Един конкурс за академична длъжност често е посочван от тях като пример за тези противоречия.

В публикация, приложена към документите на един от кандидатите, ректорът е определен като човек с "духовен импулс, чиито всепроникващи проекции оформят облика на университетската общност на НАТФИЗ през последните години". Цитатът едва ли би направил впечатление, ако авторът му не беше главен асистент в академията, кандидатстващ за длъжност "доцент", а ректорът не беше член на научното жури, оценяващо кандидатурата му. Част от преподавателите, с които "Сега" разговаря, свързват последвалото изостряне на отношенията между ръководството и факултет "Екранни изкуства" именно с този конкурс и с отказа на факултетния съвет да подкрепи кандидатурата.

При първата конкурсна процедура през 2024 г. кандидатът получава отрицателни становища от всички рецензенти с изключение на едно - това на ректора, който е член на научното жури. В рецензиите, публикувани на сайта на НАТФИЗ, като основен аргумент срещу кандидатурата се посочва липсата на реализиран пълнометражен игрален филм, като сред представените творби фигурира дипломният му студентски филм, използван и при предходна процедура за придобиване на образователна степен. Конкурсът е спечелен от друг кандидат, след което главният асистент оттегля документите си.

Няколко месеца по-късно той кандидатства отново със същия набор от документи. Сред представените публикации отново присъстват материали, публикувани в издание на Центъра за семиотични и културни изследвания, основан от ректора. Това е видно от конкурсната документация и рецензиите, публикувани на сайта на НАТФИЗ. Само по себе си това обстоятелство не представлява нарушение на закона. Част от преподавателите обаче поставят въпроса дали подобни отношения съответстват на добрите академични практики и дали не създават впечатление за липса на достатъчна дистанция между кандидат и член на журито.

При втория конкурс кандидатът получава четири положителни и три отрицателни становища. Въпреки това факултетният съвет на "Екранни изкуства" отказва да подкрепи кандидатурата му. Мотивите са същите като при първата процедура - че кандидатът не отговаря на професионалните критерии, които според тях са необходими за преподаване по кинорежисура. Решението е обжалвано пред съда от въпросния кандидат. По думите на преподаватели членовете на факултетния съвет не са били уведомени за съдебното заседание, проведено на 24 юни, и не са могли да участват в производството. По делото предстои ново заседание.

Развръзка не се задава

Натрупването на студентски протести, сигналите от преподаватели и констатациите на МОН очертават сериозна институционална криза в академията, чиято развръзка засега не се задава на хоризонта. Националното представителство на студентските съвети и МОН опитаха да посредничат, но мир така и не бе постигнат. "Сега" изпрати подробни въпроси до ректора на НАТФИЗ, на които отговор не беше получен. Предстои да видим дали одитът, съдебното производство и вътрешните конфликти ще доведат до промени в управлението на академията. Независимо от изхода, последствията вече се отразяват върху студентите, преподавателите и международната репутация на НАТФИЗ.