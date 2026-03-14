"То е кошмар, не е път": недоволни граждани блокираха Е79

Недоволни граждани блокираха международния път Е79 между Враца и Монтана, в участъка при разклона за врачанското село Краводер. Пътят е осеян с дупки и кратери, а преминаването на около 10 км в района е истинско изпитание, предава БГНЕС. Пътят не е ремонтиран основно от 25 г.

Хората разказват, че всеки ден аварират автомобили, които попадат в дупките. Не са малко и пътните инциденти, като последният смъртен случай е от преди месец. Гражданите настояват за спешни мерки, за да се движат по нормален международен път.

"Приключение е да се придвижваме, особено вечер. При нас липсва държавата, събират ни такси, плащаме си данъците. Говорим за ремонт на пътищата, но те не съществуват", казва една от протестиращите - Христина Петрова.

"Северозападът сме забравени от държавата, управници, местна власт и АПИ. Освен че си разбиваме колите, се страхуваме и за живота си", смята Нина Мининска.

"То е кошмар, не е път. Те искат да ни убият, това е повече от ясно. Не може да пътуваш всеки ден с риск за живота си, защото има дупки. Не са виновни шофьорите с тировете, виновен е пътят. Навсякъде по света пътуват тирове и не е такъв кошмар като в България", допълва и Мариела Борисова.