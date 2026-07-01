30 професии в гимназиите ще са защитени през следващите 2 г.

МОН Обучението по защитени от държавата професии се осъществява в паралелки с не по-малко от 9 ученици, а при тези с очакван недостиг на специалисти на пазара на труда в класове - с поне 12 ученици.

30 професии ще бъдат защитени за учениците, приети в 8. клас през следващите 2 г., а професиите с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда ще са 46. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, приемайки актуализирани Списъци със защитени професии и такива с недостиг на кадри.

Както и досега, обучението по защитени от държавата професии се осъществява в паралелки с не по-малко от 9 ученици, а при тези с очакван недостиг на специалисти на пазара на труда в класове - с поне 12 ученици.

Част от новите защитени професии са приложни изкуства - художествена дърворезба, художествена керамика, художествена тъкан и иконопис (от професионално направление приложни изкуства); железопътна техника - енергоснабдяване (от направление транспортни средства); пчеларство (направление растениевъдство, животновъдство и рибно стопанство); планински водач (пътувания, туризъм и свободно време); ръководител движение (от направление транспортни услуги); производство на месо и месни продукти, риба и рибни продукти (от направление хранителни технологии).

В другия списък - този с професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебните 2026/27 и 2027/28 години, се добавя една нова професия - електроенергетика, от професионално направление електротехника и енергетика. От него опадат пък досегашните пчеларство и производство на месо и месни продукти, риба и рибни продукти, които се местят в Списъка на защитените професии.

Актуализираните списъци се привеждат в съответствие с новия Списък на професии за професионално образование, влизащ в сила от 2026/27 г., като по този начин се дава възможност за осигуряване на кадри за области, приоритетни за развитието на икономиката на страната. Преди обновяването им бяха приети изменения в закона за професионалното образование, според които приемът в професионалното образование и обучение се осъществява по трета степен на професионална квалификация. Изключения са случаите, когато най-висока е втора степен на квалификация - такива са професиите „Пчеларство“ и „Каменоделство“.

42 665 места за студенти държавна поръчка през 2026/2027 г.

Държавата ще осигурява средства за обучението на 42 665 новоприети студенти през следващата академична година в 38 държавни висши училища, включително военните, реши още правителството, като утвърди броя на приеманите студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации за 2026/2027 г. Първначално проектът на МОН предвиждаше 42 560 места за държавна поръчка, или 776 повече, т.е. с новия брой увеличението в план-приема възлиза на 881 души.

Най-голям е ръстът в "Медицинска сестра" и "Акушерка" - 165 места повече. Увеличение на местата има още в електротехника, електроника и автоматика, комуникационна и компютърна техника, енергетика, транспорт, корабоплаване и авиация, архитектура, строителство и геодезия и др. Сред тях са и направления, които не са приоритетни - като икономика, психология, туризъм.

Догодина ще могат да бъдат приети 1544 докторанти в държавните висшите училища и 328 в научните организации, от които 200 в БАН и 65 в Селскостопанска академия.