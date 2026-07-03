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МОН предлага 10% намаление на таксите за платено обучение

Стипендии да има само за кандидат-висшистите в редовна форма, настоява още министерството

Днес, 12:11
Таксите на студентите в платена форма няма да могат да скачат с повече от 20% от първоначалния им размер, когато са били в първи курс.
Илияна Кирилова
Таксите на студентите в платена форма няма да могат да скачат с повече от 20% от първоначалния им размер, когато са били в първи курс.

С още 10% да бъде намалена таксата за обучение на студентите в платено обучение в държавните университети. Тези и други промени предлага просветното министерство с промени в закона за висшето образование.

Припомняме, че таксите за платено обучение бяха намалени с 40% през юли м.г. заради скандално увеличение на размерите им в някои университети. По закон до тогава те бяха равни на субсидията, която държавата дава за един студент в държавна поръчка, плюс таксата, която събират университетите за студент в държавна поръчка. Тъй като последната година държавата увеличи субсидията, това доведе и до скок на цената в платената форма. Заради шокиращо високи такси обаче депутати спешно промениха закона, записвайки, че размерът на таксите за платено обучение в държавните университети не бива да надвишава 60% от средствата за издръжка на обучението за даденото направление и добавения размер на таксата за съответното направление, т.е. намаление от 40%.

Сега МОН предлага таксите на платените студенти да не надвишават 50% вместо сегашните 60% от средствата за издръжка на обучението, т.е. още 10% намаление. Мотивът им е, че това би довело до подобряване на достъпа до висше образование за студентите с по-ниски доходи или тези, които разчитат на заеми или стипендии за обучението си. Също така ще се увеличи конкурентоспособността на българското висше образование на международния пазар, тъй като прекомерното увеличение на таксите прави страната ни по-малко привлекателна за чуждестранните студенти.

С друга промяна се дава възможност за предвидимост в таксите за студенти в платено обучение, приети и през 2025/26 г. С промените от м.г. бе прието за студентите, приети до 2024/25 г., да няма скок на таксите, по-голям от 20 на сто от първоначалната им такса в първи курс. Сега това ограничение се разширява и за тези кандидат-висшисти, приети и през следващата 2025/26 г., както и за всички следващи години - техните такси също няма да могат да скачат с над 20%. "Така ще се гарантира предвидимост и за студента, и за висшето училище какъв може да бъде максималният размер на таксата през целия срок на обучение. По този начин ще се елиминира възможността на определен етап от обучението таксата да стане непосилна за студента и това да постави под въпрос успешното му завършване", мотивират се от МОН.

Друго предложение е таксите за кандидатстване във висше училище (не за прием) да се утвърждават от академичните ръководства на държавните висши училища, а не от МС. Те са по същество са административни и чрез тях университетите покриват разходите си по регистрация, проверка на документи и на изпитни работи и др., също така, за разлика от таксите за обучение, таксите за кандидатстване не са нормативно ограничени и се включват в решението на Министерския съвет така, както са предложени от ръководствата на държавните висши училища, поясняват от министерството.

 

Стипендии

Друга важна промяна е свързана със стипендиите на студентите - предложението на МОН е право на такива да имат само студенти и докторанти, приети на места, субсидирани от държавата, в редовна форма на обучение. Тук от министерството обясняват, че редовната форма предполага много по-голяма учебна натовареност, трайно присъствие във висшето училище, участие в лекции и т.н., което ограничава възможностите за работа и реализиране на доходи. "Разграничението преследва легитимна цел от обществен интерес – насочване на ограничените публични ресурси към студентите и докторантите, за които обучението в редовна форма предполага най-висока степен на ангажираност и съответно най-голяма необходимост от финансова подкрепа", казват от МОН.

Припомняме, че м.г. Върховният административен съд постанови, че стипендии следва да получават и студентите, обучаващи се срещу заплащане.

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Ключови думи:

такси, студенти, платено обучение

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